Trauer um Hagenbecks letzten Löwen – Nawiri ist tot

Löwe Nawiri fraß zuletzt nicht mal mehr Huhn. Nach 19 Jahren musste der Rudelführer aus dem Tierpark Hagenbeck eingeschläfert werden. Wie geht es für das Löwengehege weiter?

Trauer im Tierpark Hagenbeck: Nur drei Monate nach dem Tod von Löwendame Tembesi musste nun auch ihr Sohn Nawiri eingeschläfert werden. „Leider wurde der Zustand von unserem Löwenmännchen zusehends schlechter. In den letzten Tagen hat Nawiri extrem schlecht gefressen, selbst sein Lieblingsfutter Huhn hat er nicht mehr angerührt“, sagte Zootierärztin Adriane Prahl. „Hinzu kam, dass er altersbedingt kaum noch aufstehen konnte, sodass wir den Entschluss fassen mussten, das Tier zu erlösen.“

Löwe Nawiri wurde 19 Jahre alt

Nawiri wurde am 13. August 2006 im Tierpark Hagenbeck geboren. Er wurde 19 Jahre alt – nach Angaben des Zoos ein hohes Alter. Reviertierpfleger Uwe Fischer sagte, der Verlust des Löwen treffe ihn besonders stark. „Ich kenne Nawiri seit seiner Geburt. Der bildhübsche Löwenmann hat sich zu einem respektablen Rudelführer entwickelt und wurde seiner Rolle stets gerecht. Er war immer nett zu seinen Löwinnen. Ich bin getroffen, aber auch froh, dass wir den richtigen Zeitpunkt für den Abschied gefunden haben.“

Mit dem Tod von Nawiri leben im Moment keine Löwen bei Hagenbeck, ein neues Löwengehege auf der historischen und denkmalgeschützten Felsanlage sei in Planung. Wann es wieder Löwen bei Hagenbeck geben könnte, konnte eine Sprecherin noch nicht sagen.

Im Jahr 2019 hatte es in dem Tierpark noch vier Löwen gegeben. Erst vor drei Monaten wurde die Mutter von Nawiri eingeschläfert, Löwenweibchen Tembesi. Sie war seit 2005 in dem Zoo zu Hause. Sie wurde 22 Jahre alt, für Löwen ein stolzes Alter. Zuvor waren zwei weitere Weibchen gestorben. (dpa/mp)