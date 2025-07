Der vietnamesische Botschafter hat sich eingeschaltet, Hilfsorganisationen bieten Unterstützung an, in den Medien des südostasiatischen Landes ist er Thema Nummer eins: Der tödliche Scooter-Unfall zweier vietnamesischstämmiger Hamburger Brüder in Frankfurt vor rund zwei Wochen. Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist so grandios, dass die Familien und die Freunde der Opfer gar nicht wissen, wie sie ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen sollen.