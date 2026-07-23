Drei Tage lang kostenlose Live-Musik: Schon in rund zwei Wochen soll das Wutzrock-Festival am Eichbaumsee in Bergedorf stattfinden. Doch die Veranstaltung steht auf der Kippe – und benötigt nun dringend Hilfe.

Das Wutzrock-Festival zählt zu den ältesten Festivals Norddeutschlands und ist damit eine richtige Institution. In diesem Jahr soll es vom 7. bis 9. August stattfinden. Doch den Veranstaltern fehlen so kurz vor Start noch zahlreiche helfenden Hände.

„Besonders kritisch ist es gerade bei Sicherheit, Ordner:innen, Einlass und Parkplatz“, wie die Veranstalter in einem Instagram-Aufruf schreiben. Auch beim Getränkeausschank, Auf- und Abbau, Kinderfest, Merchverkauf, Müllsammeln und der Pflege der Komposttoiletten wird dringend Unterstützung benötigt.

Wutzrock-Festival braucht zahlreiche ehrenamtliche Helfer

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Wutzrock kostet ganz nach dem Motto „Umsonst und draußen“ keinen Eintritt. Auch Zelten ist kostenlos erlaubt – das Festival ist also auf die Hilfe vieler Ehrenamtlicher angewiesen. Die hohen Kosten müssen durch den Getränkeverkauf gedeckt werden.

Aber: „Mit dem aktuellen Schichtstand können wir Wutzrock so nicht sicher umsetzen“, so die Veranstalter. „Jetzt kommt es wirklich darauf an, dass sich noch mehr Menschen melden.“ Vorkenntnisse seien nicht nötig, viele Aufgaben ließen sich gut erklären. „Wichtig ist, dass du mit anpacken willst.“ Wer helfen möchte, kann sich per E-Mail bei den Veranstaltern melden (mithelfen@wutzrock.de).

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Das Wutzrock-Festival findet bereits seit 1979 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören unter anderem die All-Girl-Rock-Band 24/7 Diva Heaven, die Punkbands Jack Pott und Pogendroblem und der Rapper Motuz. Auch an die Lütten wird gedacht: Am Samstag und Sonntag findet jeweils von 13 bis 18 Uhr das Kinderfest statt. Neben einem prallen Musikprogramm bietet das Wutzrock außerdem zahlreiche Infostände für politische Bildung an.