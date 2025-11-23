mopo plus logo
Anja Schwormstedt (58) betreibt das „Fährhaus Tatenberg“.

Anja Schwormstedt (58) betreibt das „Fährhaus Tatenberg".

  • Tatenberg

paid„Wir sind alle traurig“: Traditionslokal in Hamburg schließt nach 125 Jahren

Mit Herzblut umsorgt Anja Schwormstedt ihre Gäste: Seit 32 Jahren betreibt sie die Gaststätte „Fährhaus Tatenberg“ in den Vier- und Marschlanden. Im April 2026 hätte das Traditionslokal 125. Geburtstag gefeiert. Doch dazu kommt es nicht mehr – Ende des Jahres ist Schluss. Die MOPO hat mit der 58-Jährigen gesprochen: über emotionale Momente und worauf sich ihre Gäste auch weiterhin freuen können.


