mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Elbtower in Grün

Die neue Idee visualisiert: natürlich mit viel Grün – was sonst? Foto: Reinhard Krug/ Vanduer

  • HafenCity

paid„Tower to the People“: Es gibt eine neue Idee für den Elbtower – ein Öko-Mekka!

kommentar icon
arrow down

Der Elbtower war einmal Hamburgs größtes Prestigeprojekt. 245 Meter hoch sollte er werden, ein neues Wahrzeichen an der Norderelbe. Doch seit der Pleite der Signa Holding steht der Rohbau als 100 Meter hoher Betonstummel herum – ein Mahnmal gescheiterter Träume. Abriss oder Weiterbau? Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Turm nicht ganz so hoch wie geplant werden soll, die Stadt definitiv als Käufer mit einsteigt und in den unteren Stockwerken wirklich das Naturkundemuseum beherbergt werden soll. Nun gibt es aber noch eine neue Idee. Die Initiative „Tower to the People“ will den Turm zu einem innovativen Öko-Mekka machen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test