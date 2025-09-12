Der Elbtower war einmal Hamburgs größtes Prestigeprojekt. 245 Meter hoch sollte er werden, ein neues Wahrzeichen an der Norderelbe. Doch seit der Pleite der Signa Holding steht der Rohbau als 100 Meter hoher Betonstummel herum – ein Mahnmal gescheiterter Träume. Abriss oder Weiterbau? Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Turm nicht ganz so hoch wie geplant werden soll, die Stadt definitiv als Käufer mit einsteigt und in den unteren Stockwerken wirklich das Naturkundemuseum beherbergt werden soll. Nun gibt es aber noch eine neue Idee. Die Initiative „Tower to the People“ will den Turm zu einem innovativen Öko-Mekka machen.

