Touristen-Boom in Hamburg: Zahlen steigen stark – vor allem aus dem Ausland

Touristenmagnet Hamburg: Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten Hamburgs Hotels und Herbergen im April ein deutliches Plus an Übernachtungsgästen. Besonders Gäste aus dem Ausland scheint es immer mehr nach Hamburg zu ziehen.

Die Hotels und Herbergen der Stadt haben für den April 2025 mehr Gäste gemeldet als im April des Vorjahres, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Demnach waren im April rund 659.000 Gäste in Hamburg – ein Plus von 7,6 Prozent. Auch die Zahl der Übernachtungen in Hamburg ist mit 1.460.000 um 9,9 Prozent gestiegen.

Fast 20 Prozent mehr Übernachtungen von ausländischen Gästen

20,9 Prozent der Gäste kamen hierbei aus dem Ausland. Besonders Touristen aus Dänemark, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und den USA scheint es nach Hamburg zu ziehen.

Das zeigt sich auch bei der Zahl an Übernachtungen von ausländischen Besucher:innen. Binnen eines Jahres war dieser Anteil um ganze 19,5 Prozent gestiegen (330.785 Nächte). Gäste aus Deutschland buchen allerdings weiterhin den Großteil der Übernachtungen in der Hansestadt (1.129.047 Nächte). Doch auch hier zeigt sich ein Plus von 7,4 Prozent.

Für die Erhebung hat das Statistikamt 414 geöffnete Beherbergungsbetriebe einbezogen. Die 80.005 angebotenen Schlafmöglichkeiten seien durchschnittlich zu 60,8 Prozent ausgelastet gewesen. Durchschnittlich verbrachten die Gäste 2,2 Tage in Hamburg. (mwi)