Tote Tauben in Hamburg: Rattengift in Parkhaus ausgelegt – war es ein Tierhasser?

Lohbrügge -

Ein Tierhasser hat wohl wieder zugeschlagen! Nachdem vor etwa zwei Wochen Nagelfallen in einem Park in St.Georg ausgelegt wurden, hat nun jemand offenbar Gift in einem Parkhaus ausgestreut – um Tauben zu töten!

Und damit hatte der Taubenhasser leider Erfolg. Als Horst-Thomas Thiemann vom Verein Hamburger Stadttauben e.V. am Sonntag gerufen wurde, waren bereits mehrere Tauben vergiftet und eine tot. „Die Tauben konnten sich kaum noch bewegen, sie waren ganz offensichtlich schon vergiftet worden. Eine davon war schon platt gefahren, durch das Gift konnte sie einem Auto wohl nicht mehr ausweichen.“

Hamburg: Rosafarbene Giftkörner in Parkhaus gefunden

In einer Ecke des Parkhauses wurden kleine rosafarbene Körner gefunden. Vermutlich handele es sich um Giftweizen, so Thiemann. Er werde diese schlimme Tat in jedem Fall anzeigen. Schnell brachte er die kranken Tiere in das Tierheim an der Süderstraße. Ein Tierarzt konnte aber offenbar nur noch wenig tun. Laut Thiemann habe am Ende nur eine Taube das Giftattentat überlebt.



Der Polizei ist der Vorfall schon bekannt. „Zwei Anzeigen sind schon bei uns eingegangen“, bestätigt Pressesprecher Daniel Ritterskamp.

Fachleute der Polizei untersuchen Proben im Labor

„Die Fachdienststelle für Tierschutzdelikte der Polizei war auch schon vor Ort und hat Proben genommen und die Taube für eine Labor-Untersuchung mitgenommen. Sie gehen davon aus, dass es sich um eine Art Rattengift handelt.“ Wenn sich das bestätige und die Tauben auf Grund von Gift gestorben sind, dann sei es eine ernst zu nehmende Straftat. Dann werde auch ermittelt.