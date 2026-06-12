Am Hamburger Flughafen ist bei einem Tornado ein technisches Problem aufgetreten. Vor dem Heimflug muss das Kampfflugzeug am Samstag seine Triebwerke testen.

Ein Tornado der deutschen Bundeswehr – solche Flugzeuge werden kommende Woche in Hamburg ankommen und starten. Stefan Sauer/dpa

Nach Abschluss der einwöchigen Militärübung mit sechs Tornado-Kampfflugzeugen am Hamburger Flughafen soll es am Samstag noch einmal lauter werden. Bei einer Maschine habe es ein technisches Problem gegeben, gab das Landeskommando der Bundeswehr bekannt.

Darum müssten am Samstag die Triebwerke des Flugzeugs getestet werden, bevor es wieder abheben dürfe. Der Test zwischen 10 und 13 Uhr könnte vor allem im nördlichen Bereich des Flughafens eine Stunde lang für Lärm sorgen.

Sechs Tornados bei Übung „Dispersed Operations 2026

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Die übrigen fünf Tornados vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ kehrten den Angaben zufolge bereits am Freitag zu ihrem Heimatstützpunkt in Jagel bei Schleswig zurück.

Die sechs Maschinen hatten an der Übung „Dispersed Operations 2026 – Panther Shield“ teilgenommen. Diese Flüge über Hamburg waren deutlich lauter als der zivile Flugbetrieb. Ziel der Übungswoche war es, die Zusammenarbeit zwischen zivilen Einrichtungen und der Bundeswehr zu stärken. (dpa)