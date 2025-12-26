Das erste Buch von Karina Koch und Heike Stangenberg wurde gleich ein Erfolg. Die Hobbyautorinnen aus Ostholstein und sind nicht nur begeisterte Hundebesitzerinnen, sondern lieben es auch, die Landschaft im nördlichsten Bundesland zu erkunden. In „Küstenkläffer on Tour“ stellen sie 50 Touren in Schleswig-Holstein vor, die sich besonders gut für Spaziergänge mit Hunden eignen. Wir haben Rundgänge ausgewählt, die von Hamburg aus schnell zu erreichen sind – darunter das größte Hochmoor Schleswig-Holsteins.





