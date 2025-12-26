mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Hundespaziergang

Carina Koch (r.) mit Elvis und Heike Stangenberg mit Kaylee Foto: Bettina Blumenthal

paidWinterspaziergänge im Norden: Hier sind Hunde im Glück – und Zweibeiner auch

kommentar icon
arrow down

Das erste Buch von Karina Koch und Heike Stangenberg wurde gleich ein Erfolg. Die Hobbyautorinnen aus Ostholstein und sind nicht nur begeisterte Hundebesitzerinnen, sondern lieben es auch, die Landschaft im nördlichsten Bundesland zu erkunden. In „Küstenkläffer on Tour“ stellen sie 50 Touren in Schleswig-Holstein vor, die sich besonders gut für Spaziergänge mit Hunden eignen. Wir haben Rundgänge ausgewählt, die von Hamburg aus schnell zu erreichen sind – darunter das größte Hochmoor Schleswig-Holsteins.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test