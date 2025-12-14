Tolle Aktion: Bauern machen Hamburgs krebskranken Kindern eine Freude

Festlich geschmückte Traktoren, Geschenke und Spenden: Auch in diesem Jahr zaubert die Aktion von Landwirten aus dem Norden krebskranken Kindern wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Mit rund 35 weihnachtlich geschmückten Traktoren haben Landwirte aus dem Norden krebskranken Kindern an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Freude gemacht.

Traktoren am UKE Hamburg: Aktion für krebskranke Kinder

Unter dem Motto „Wir bringen Euch zum Strahlen“ lieferten die funkelnden Traktoren – trotz Verspätung – auch in diesem Jahr wieder Spenden und Geschenke aus Eichede (Kreis Stormarn) zu den Kindern ins UKE. Die Aktion, die auch auf Facebook und Instagram übertragen wurde, findet zum sechsten Mal in Hamburg statt.

Die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf ist nicht die einzige Klinik, die die Landwirte besuchen. Auch die krebskranken Kinder im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) konnten sich laut Veranstalter am 6. Dezember über die geschmückten Traktoren freuen.

Jährlich erkranken in Deutschland nach Angaben der Kinderkrebsstiftung etwa 2200 Kinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr an Krebs. Mehr als 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die eine Krebsdiagnose erhalten, können den Angaben zufolge heutzutage geheilt werden. (dpa/mp)