Nicht jede Familie in Hamburg kann sich einen Schulranzen leisten – Hilfsorganisationen springen ein.

Das neue Schuljahr beginnt zwar erst am Donnerstag in Hamburg, doch schon am Dienstag konnten sich Kinder aus finanziell benachteiligten Familien im Grindelviertel einen Schulranzen für ihre Einschulung aussuchen.

Am Dienstagvormittag brachten Hanseatic Help, Budni, die Budnianer Hilfe und mehrere Rotary Clubs einen Kleinwagen voller Schulranzen zum Verein „Zeit für Zukunft“ im Grindelviertel: 1500 Rucksäcke, gefüllt mit Bleistiften, Linealen und Radiergummis.

Kinder und ihre Mentoren konnten sich dort einen Ranzen aussuchen. Auch die Tafel, Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete, Kleiderkammern und eine Schule erhielten Schulranzen, um sie zu verteilen.

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Rund 2000 Schulranzen wurden in den Sommerferien gespendet

Gesammelt wurden die Taschen in den Sommerferien: In den Hamburger budni-Filialen und bei Hanseatic Help kamen mehr als 2000 gebrauchte, aber gut erhaltene Rucksäcke zusammen.

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2000 Schulranzen kamen in den Sommerferien bei der Spendenaktion zusammen. Susann Bönisch

1500 der gesammelten Rucksäcke kommen schon in diesem Schuljahr zum Einsatz, die übrigen Ranzen werden für die Aktion im kommenden Jahr eingelagert. „Die Spendenbereitschaft in Hamburg war dieses Jahr wieder großartig“, resümiert Michael Wagner, Vorstandsmitglied von Hanseatic Help.

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Mit der Initiative „Fairer Schulstart für alle Kinder“ ermöglichen Hanseatic Help, Budni und die Budnianer Hilfe Kindern seit elf Jahren – unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern – einen guten Start in die Schulzeit. Seit 2021 unterstützen zudem mehrere Hamburger Rotary Clubs die Aktion finanziell sowie tatkräftig beim Packen der Ranzen. (mp)