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Zwei getunte Fahrzeuge mit blauer Neon-Unterbodenbeleuchtung driften nachts über das oberste Deck eines Hamburger Parkhauses, während Zuschauer im Hintergrund zuschauen.

Neonlicht, aufheulende Motoren und Drifts über den Dächern der Innenstadt: Beim „Night Shift“-Event verwandelte sich ein Hamburger Parkhaus für eine Nacht in eine Szene wie aus „Tokyo Drift“. Foto: Martin Hass

  • Altstadt

paidQuietschende Reifen über den Dächern Hamburgs: Was war da los?

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Zwei hochgezüchtete PS-Boliden driften quer über ein Parkhausdach durch die Nacht. Reifen quietschen über den Asphalt, mehr als 1000 Menschen stehen in einer Traube um die Fahrzeug-Choreografie. Kurz wird die Titelmelodie vom Autoposer-Kultfilm „Tokyo Drift“ aus der „Fast & Furious“-Reihe angestimmt, dann verstummt die Musik wieder und nur noch aufjaulende Motoren hallen zwischen den Betonmauern des Parkdecks wider. Alles wirkt wie eine Szene direkt aus besagtem Film. Nur eben nicht vor dem Mount Fuji, sondern mit den Türmen der St. Nikolai und dem „kleinen Michel“ im Hintergrund – mitten in Hamburg. Was war da bloß los?


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