mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Fahrradfahrer war von diesem Sattelzug überrollt worden, er starb noch am Unfallort.

Der Fahrradfahrer aus Billbrook war von diesem Sattelzug überrollt worden, er starb noch am Unfallort. Foto: CityNewsTV

paidTödliche Radunfälle: Polizei kontrolliert lieber Radler als Lkw-Fahrer

kommentar icon
arrow down

Fast eine Stunde lang kämpften Helfer um das Leben von Simon. Doch die Kopfverletzungen waren zu schwer. Der Elfjährige starb am vergangenen Mittwoch in Wilstorf, nachdem ihn ein Lkw beim Abbiegen überfahren hatte. Nicht einmal 48 Stunden später starb der nächste Radfahrer (52) bei einem Lkw-Unfall. Warum kontrolliert die Polizei trotzdem lieber Fahrradfahrer als Lkw-Fahrer?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test