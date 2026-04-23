Fast eine Stunde lang kämpften Helfer um das Leben von Simon. Doch die Kopfverletzungen waren zu schwer. Der Elfjährige starb am vergangenen Mittwoch in Wilstorf, nachdem ihn ein Lkw beim Abbiegen überfahren hatte. Nicht einmal 48 Stunden später starb der nächste Radfahrer (52) bei einem Lkw-Unfall. Warum kontrolliert die Polizei trotzdem lieber Fahrradfahrer als Lkw-Fahrer?





