Zehn Fahrradfahrer starben 2024 durch Unfälle in Hamburg. Jüngst sorgte der Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz (✝41) durch einen Dooring-Unfall am Dammtor für Trauer und Entsetzen. Im MOPO-Interview erklärt Unfallforscher Dr.-Ing. Heiko Johannsen, wie solche Todesfälle künftig vermieden werden könnten, wieviel eine Helmpflicht bringen würde – und warum er trotzdem keine solche fordert.





