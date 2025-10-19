mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Wären Fahrradtote durch eine Helmpflicht vermeidbar? Ja, sagt der Unfallforscher. Dagegen ist er trotzdem.

Wären Fahrradtote durch eine Helmpflicht vermeidbar? Ja, sagt der Unfallforscher. Dagegen ist er trotzdem. Foto: Federico Gambarini/dpa

paid„Todesfälle durch Helmpflicht vermeidbar“ – Experte ist trotzdem dagegen

kommentar icon
arrow down

Zehn Fahrradfahrer starben 2024 durch Unfälle in Hamburg. Jüngst sorgte der Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz (✝41) durch einen Dooring-Unfall am Dammtor für Trauer und Entsetzen. Im MOPO-Interview erklärt Unfallforscher Dr.-Ing. Heiko Johannsen, wie solche Todesfälle künftig vermieden werden könnten, wieviel eine Helmpflicht bringen würde – und warum er trotzdem keine solche fordert.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test