Tod einer Familie in Istanbul: Auch Hamburger Studentin starb an Chemikalie

Der Tod einer Hamburger Familie in Istanbul gibt weiter Rätsel auf. Doch die Hinweise verdichten sich, dass die Eltern und ihre beiden Kleinkinder an einer Vergiftung durch eine Chemikalie starben und nicht an einer Lebensmittelvergiftung. Jetzt kommt heraus: Vor einem Jahr gab es einen ganz ähnlichen Todesfall in der türkischen Metropole: Damals starb eine 23-jährige Studentin aus Hamburg, nachdem sie mit einem Bettwanzenbekämpfungsmittel in Kontakt gekommen war.

Das toxikologische Gutachten der türkischen Behörden ist noch nicht veröffentlicht. Dem türkischen Sender TRT liegen jedoch Auszüge des Berichts vor, den das Institut der Forensischen Medizin in Istanbul erstellt hat. Demnach könnte die Familie aus Billstedt durch eine chemische Substanz vergiftet worden sein, der sie im Hotel ausgesetzt war.

Proben von chemischen Substanzen, die im Hotel zur Schädlingsbekämpfung verwendet wurden, werden dem Sender zufolge weiter untersucht. Ein endgültiges Ergebnis hinsichtlich der Todesursache kann erst nach Abschluss dieser Analysen vorgelegt werden. Der zunächst angenommene Verdacht einer Lebensmittelvergiftung tritt damit weiter in den Hintergrund.

Tod in Istanbul: Auch Studentin starb durch Chemikalie

Die neuen Ermittlungen erinnern an den Fall einer Studentin, die vor einem Jahr in Istanbul ums Leben kam. Marlene P. hatte sich im Rahmen eines Studentenaustauschprogramms in der türkischen Metropole aufgehalten. Die 23-Jährige lebte in einer Wohngemeinschaft im Stadtteil Kadıköy.

Kadir und seine Schwester Masal starben im Krankenhaus.

Die junge Frau und ihre beiden Mitbewohner waren in der Nacht zum 2. November 2024 mit Erbrechen und Übelkeit aufgewacht. Auch der im gleichen Haus lebenden Vermieterin ging es nicht gut. Während sich die Mitbewohner entschlossen, zum Arzt zu gehen, zog Marlene P. es vor, zu Hause zu bleiben.

Als die beiden Männer heimkamen, fanden sie die Studentin in schlechtem Zustand vor und riefen den Krankenwagen, der Marlene P. ins Krankenhaus brachte. Dort verstarb sie kurze Zeit später, trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen.

Hamburger Familie stirbt in Istanbul: War es ein Bettwanzenbekämpfungsmittel?

Auch in diesem Fall war zunächst von einer Lebensmittelvergiftung ausgegangen worden. Ein forensischer Bericht kam jedoch zu dem Ergebnis einer „Vergiftung durch Bettwanzenbekämpfungsmittel“. Die Desinfektionsmaßnahme war drei Tage vor dem Tod von Marlene P. in dem vierstöckigen Gebäude durchgeführt worden. Das Studentenaustauschprogramm Erasmus gab am 4. November 2024 auf Instagram den Tod der Studentin bekannt.

Türkischen Medienberichten zufolge war die Hamburger Familie in dem Hotel im Stadtteil Fatih dem Pestizid Aluminiumphosphid ausgesetzt. Es soll im Erdgeschoss des Hotels gegen Bettwanzen eingesetzt worden sein. Das Pestizid könnte sich entweder über das Belüftungssystem verbreitet haben oder ins Wasser gelangt sein, mit dem die Familie im Bad ihres Zimmers in Kontakt gekommen sein könnte.

Eine Vergiftung mit dem Pestizid Aluminiumphosphid beginnt mit Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen. Schnell kann die Chemikalie zu schweren Herz-Kreislauf-Störungen, Schock und Multiorganversagen führen.

Nach der Mutter Cigdem (27) und den beiden Kindern Kadir (6) und Masal (3) war am Montag auch der Vater Servet (38) nach Tagen auf der Intensivstation gestorben. Nach der Entnahme von Proben soll sein Leichnam heute neben seinen toten Liebsten auf einem Friedhof im westanatolischen Bezirk Bolvadin beigesetzt werden.