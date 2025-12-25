Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Anwerbeabkommen – mit Italien. Es folgten ähnliche Verträge mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Portugal und Jugoslawien. Stella Tsianios (53) und ihr Bruder wurden durch die Erfahrung traumatisiert – und machten daraus ihren Beruf. Was ist aus den ehemaligen sogenannten „Gastarbeitern“ geworden? Fünf von ihnen bzw. deren Nachkommen erzählen aus ihrem Leben. Geschichten, die von Trennung und Aufbruch handeln, von Diskriminierung und Aufstieg, von verlorener Kindheit und neu gefundener Heimat.





