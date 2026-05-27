„Vision Zero“ lautet das Ziel des Hamburger Senats – das bedeutet Null Verkehrstote. Doch davon ist man noch weit entfernt: Im vergangenen Jahr starben 21 Menschen auf Hamburgs Straßen, mehr als die Hälfte davon waren Radfahrer. Und auch in diesem Jahr kamen bereits drei Radfahrer ums Leben, darunter ein elfjähriger Junge. Fahrradaktivisten des ADFC machen vor allem Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) große Vorwürfe – am Dienstagabend stellte sich dieser jetzt zusammen mit Polizeipräsident Falk Schnabel der Frage: Wie kann Hamburg für Radfahrer sicherer werden? Vor einer Sache warnte Tjarks allerdings ausdrücklich. Dabei spielt auch die CSU eine Rolle.





