„Prof. Dr. Dr. Ingo Bott“, so hat der Block-Verteidiger Ingo Bott sich auf der Homepage seiner Kanzlei angepriesen – bis ein Passauer Strafverteidiger und Jura-Professor ihn via Social Media aufs Korn nahm: „Kann Hochstapler nicht leiden“. Nun hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen: Es besteht der Verdacht, dass der kameraaffine Ingo Bott zwei der drei Titel missbräuchlich trägt. Und Bott? Der hat die Homepage eilig geändert und keilt zurück gegen den bayerischen Kollegen: „Versucht, einen kleinen Teil Aufmerksamkeit abzubekommen.“ Titelmissbrauch ist allerdings kein Kavaliersdelikt – und wird empfindlich bestraft.

Holm Putzke ist Juraprofessor an der Uni Passau, also jener Uni, an der Ingo Bott seinen Doktortitel erworben hat. Ein Doktortitel, okay, aber zwei Doktortitel plus einen Professorentitel – das will Prof. Putzke nicht hinnehmen: „Die prominente Darstellung ‚Prof. Dr. Dr. Ingo Bott‘ ist eindeutig unzulässig”, schreibt Putzke: „Der Professor ist ein Ehrentitel aus Peru, ebenso der Ehrentitel Dr. h.c..“