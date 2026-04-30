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Gerhard Strate ist Anwalt aus Hamburg und hat Steven Baack bereits vertreten.

Strafverteidiger Dr. h.c. Gerhard Strate Foto: picture alliance / dpa/Armin Weigel

paidTitel-Ärger für Hamburgs bekanntesten Strafverteidiger

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Kein Text über Gerhard Strate kommt ohne den Namenszusatz „Staranwalt“ aus, so bekannt ist der Hamburger Strafverteidiger, und zwar bundesweit und seit Jahrzehnten. Ein anderer Titel macht ihm nun Ärger: Bei der Staatsanwaltschaft ist eine Strafanzeige wegen des falschen Führens seines Doktortitels eingegangen. Die Ermittlungen laufen. Strate reagiert genervt. Dabei ist er nicht der einzige seiner Zunft, gegen den jüngst ermittelt wurde, weil ein paar kleine Angaben zum Titel fehlten.

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