Kein Text über Gerhard Strate kommt ohne den Namenszusatz „Staranwalt“ aus, so bekannt ist der Hamburger Strafverteidiger, und zwar bundesweit und seit Jahrzehnten. Ein anderer Titel macht ihm nun Ärger: Bei der Staatsanwaltschaft ist eine Strafanzeige wegen des falschen Führens seines Doktortitels eingegangen. Die Ermittlungen laufen. Strate reagiert genervt. Dabei ist er nicht der einzige seiner Zunft, gegen den jüngst ermittelt wurde, weil ein paar kleine Angaben zum Titel fehlten.



