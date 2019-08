Tischtennis statt parkender Autos: So wird die autofreie City jetzt genutzt

Altstadt -

Tischtennis, Ausstellungen und Musik statt parkender Autos: Am Donnerstag ging es los mit der autofreien City! Wo sonst nahe des Rathauses Autos große Teile des Straßenraums beanspruchen, können jetzt Tische und Stühle rausgestellt werden. Bis Ende Oktober werden die Kleine Johannisstraße, der größte Teil der Schauenburger Straße und die Parkplätze am Dornbusch für Autos gesperrt. Wer Ideen für die freie Fläche hat, kann mitmachen.

Max Meyer-Abich (l.), vom Herrenausstatter Anton Meyer und Fillialleiter Eugen Pfoh sitzen, wo sonst Autos parken. Florian Quandt Foto:

Damit sich Besucher und Geschäftsleute langsam an die autofreie City gewöhnen können, gibt es in dieser Woche noch einen soften Start. Die Absperrungen wurden erst ab 11 Uhr in den betreffenden Straßen aufgestellt. Und obwohl über die Maßnahme informiert wurde, parkten noch überall Autos. Ursprünglich sollte das Projekt sich sogar auf noch mehr Straßen erstrecken, aber die Gegenproteste vor Ort waren zu groß.

Vorm Herrenausstatter wird jetzt Tischtennis gespielt. Florian Quandt Foto:

Hamburger Innenstadt ist jetzt für drei Monate autofrei

Vor dem Herrenausstatter Anton Meyer steht seit heute eine Tischtennisplatte und Tisch und Stühle. „Wir unterstützen das Projekt voll“, sagt Co-Geschäftsführer Max Meyer-Abich (39). „Autos, jedenfalls als Individualverkehr, haben hier in den Städten eigentlich nichts zu suchen.“ Anton Meyer hat auch eine Filiale in Wien, dort könnten die Kunden schon lange nicht mehr mit dem Auto vorfahren. „Und es klappt super.“

Beigeistert dabei ist auch Sabine Falkenhagen vom gleichnamigen Hutgeschäft in der Schauenburger Straße. Sie war zunächst sehr skeptisch, als sie von dem Projekt der Initiative „Altstadt für alle“ erfuhr. Sie hatte Angst, dass die Kunden wegbleiben, wenn es keine Parkplätze vor der Tür mehr gibt. „Aber ich habe dann monatelang meine Kunden gefragt, wie sie denn zu uns kommen“, erzählt sie. Das Ergebnis: die meisten sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad da. Oder sie sind den ganzen Tag in der Stadt und dann parken sie auch nicht vor ihrem Laden.

Sabine Falkenhagen vom Hutgeschäft ist begeistert vom Projekt. Florian Quandt Foto:

Hutgeschäft Falkenhagen plant Ausstellungen auf der Straße

„Ich finde auch gut, dass die Hamburger jetzt auf unser Quartier gucken, weil es spannend und zukunftsweisend ist, was hier passiert“, so Falkenhagen, die selbst täglich die acht Kilometer von Lokstedt zum Laden mit dem Rad fährt. Sie hat schon Kontakt zur Hochschule für Mode und Design aufgenommen. Die Studierenden wollen vor ihrem Laden vielleicht eine Ausstellung ausrichten. „Wir liegen hier im Quartier etwas im Dornröschenschlaf, das könnte sich jetzt ändern.“

Steinmetz Robert van Leeuwen hält nichts von den Sperrungen. Florian Quandt Foto:

Bei Handwerkern, die auf ihr Auto und viel Werkzeug angewiesen sind, hält sich die Begeisterung über die Verkehrsberuhigung allerdings sehr in Grenzen. „Das ist absoluter Superschrott hier“, sagt Steinmetz Robert von Leeuwen (49). „Der Verkehr staut sich, das Projekt kostet viel Geld und ich seh den Sinn nicht.“ Der Rathausmarkt sei doch leer, dort könnte ja etwas ohne Autos organisiert werden.

Hamburger Innenstadt rund ums Rathaus soll belebt werden

Die Initiatoren von „Altstadt für alle“ betonen, dass es ihnen nicht darum gehe, die Straßen auf Dauer für den Verkehr sperren zu lassen. Vielmehr solle durch solche Projekte getestet werden, wie die Innenstadt nach Geschäftsschluss und am Wochenende belebt werden könne.

Die Fußgängerzone auf Zeit solle laut „Altstadt für alle“ zum Mitmachen und Mitgestalten einladen. Alle sollen entwickeln und realisieren, Besucher, Akteure im Quartier und der Innenstadt, aber auch Kreative und alle, die sich aktiv in dieses Projekt einbringen wollen. Interessierte können sich per Mail unter info@patriotische-gesellschaft.de melden.

Straßen in der Hamburger Innenstadt ab Ende der Woche voll gesperrt

Zwei Straßen nahe des Rathauses sind jetzt für Autos gesperrt. Florian Quandt Foto:

Am Ende dieser ersten Woche werden die Straßensperrungen fest installiert. Dann kann wirklich niemand mehr rein und raus und alle Parkplätze sind gesperrt. Eine Ausnahme bildet der Lieferverkehr, der kann zwischen 23 und 11 Uhr zu den Geschäften gelangen. Alle Tiefgaragen im Umfeld sind frei zugänglich.