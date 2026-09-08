Momfluencerin Caro Philipp (42) hat ein Buch geschrieben: „Heulen hilft dir auch nicht weiter“. Was das mit einem Serienhelden der 80er-Jahre zu tun hat.

Jeden Tag verfolgen 380.000 Follower, was Caro Philipp (43) und die Drillinge in der 185-Quadratmeter-Wohnung in Alsternähe so treiben, sehen Mama und Kleinkinder durch die Küche tanzen, Oma und die Drillinge singen – und regen sich auch mal über eine 240-Euro-Schultüte auf. Nun bringt die Uhlenhorster Momfluencerin einen Ratgeber auf den Markt: „Heulen bringt dich auch nicht weiter“, mit Tipps von „MacGyver“ bis zum Universum.

Wer zu Caro Philipp will, muss erst einmal an ihm vorbei: Drilling Lucien, 18 Monate alt, steht breitbeinig in der Wohnungstür, während seine Schwestern Émy und Liv den Besuch argwöhnisch beäugen. Kann ja jeder kommen. „Triplets_of_hamburg“ heißt der Account, der die drei Wirbelwinde und ihre Mutter zu Social-Media-Stars gemacht hat. Mama Caro und ihr Mann, Werber Sébastien Philipp, hatten ein drittes Kind geplant, nach Julien, heute sechs, und Lya, heute fünf – und bekamen im Februar 2025 Drillinge.

Caro Philipp: viraler Post mit den Drillingen

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Den Account gabs schon während der Schwangerschaft, aber den Durchbruch zur Top-Momfluencerin brachte ein eher zufällig entstandenes Video: Caro, wie sie die drei Babys in Tücher packt, sich über die Schulter hängt und losmarschiert. Der Post ging viral. Es folgten 42 Millionen Aufrufe und Auftritt in der NDR-Talkshow. Caro: „Das hatte eine Freundin gefilmt, ich war nicht zurechtgemacht und nichts – aber das Video hat mir 180.000 Follower in einer Woche gebracht.“

Fast stündlich meldet sich die Fünffach-Mama mit kurzen Videos bei ihrer riesigen Gefolgschaft, filmt sich beim ersten Vorlesen im Morgengrauen, beim Bedienen der Espressomaschine, beim Fotoausdrucken in der Drogerie, beim Kochen im Kittel mit der Gemüsebox des Werbepartners, beim Bettenmachen mit den Matratzen eines anderen Werbepartners, bis hin zum Wäscheberg spätabends. Jeden Tag.

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Caro Philipp: Kein Tag ohne Instagram

Was andere in den Wahnsinn treiben würde, gibt ihr Kraft: Seit dem 14. November 2024 war sie nicht einen Tag offline. „Ich habe jeden Tag gepostet, selbst als ich nach der Geburt so schwer krank war und meine Mutter dachte, ich sterbe im Krankenhaus. Es hat mir geholfen, die Kommentare zu lesen.“ Die Gesichter der beiden älteren Kinder zeigt sie nicht: „Die Drillinge werden auch bald nicht mehr von vorn gezeigt“, sagt Caro. „Wir müssen noch definieren, wann.“

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Caro, ihr Mann Sebastien und die Drillinge Émy, Liv und Lucien Christin Waldhelm hfr

Kürzlich gab's allerdings Ärger, als Caro die Schultüte für ihren ältesten Sohn in die Kamera hielt. 240 Euro, mehr als 3400 Kommentare. „Sorry, du nimmst gar nicht wahr, dass deine Lebensrealität eine ganz andere ist als die deiner Follower“, schrieb eine Frau. Caro musste sich erklären: Sie finde das auch absurd teuer für eine Schultüte, aber weil die Herstellerin sie so nett und ausführlich beraten habe, sei es ihr peinlich gewesen, abzuspringen: „Am Ende war es mein schlechtes Gewissen, weshalb ich sie bestellt habe.“

Schultüte für 240 Euro: „Bedeutet nicht, dass wir reich sind“

Dass sie und ihre Familie ein privilegiertes Leben führen, sei ihr bewusst, sagt Caro, aber: „Das bedeutet nicht, dass wir reich sind oder Geld für uns keine Rolle spielt.“

Ihre eigene Kindheit war weit entfernt von Luxus-Schultüten: „Meine Mutter hat sich den Buckel rundgearbeitet, um uns Kindern etwas zu bieten. Und mein Vater, der war der typische Portugiese, der hat nichts gemacht im Haushalt.“ Ihre Mutter Rosa, sehr geliebt und heute ihre wichtigste Stütze im Uhlenhorster Alltag, sei „schon immer anders als viele migrantische Frauen gewesen“: „Während meine Tanten in der Küche standen, hat meine Mutter mit uns gespielt, ist mit uns Schlittschuh laufen gegangen.“

Großmutter Rosa (65) mit den Drillingen Émy, Lucien und Liv. Christin Waldhelm/hfr

Aus der kleinen Caro wurde eine reiselustige junge Frau, Grafikerin bei einem Hamburger Verlag, jedes Wochenende rein in den Flieger, Paris, London, bloß nichts verpassen. „Caros Welt“ hieß ihre Reisekolumne im „OK!Magazin“. Ob sie dieses Leben vermisst? „Nö. Wir verreisen immer noch richtig oft.“

Die Influencerin, MacGyver und das Universum

Und dann erzählt sie von ihrer Lebensphilosophie, die sich zwischen Improvisation à la „MacGyver“ und „Bestellung beim Universum“ bewegt. „Ich bin Frau MacGyver“, sagt Caro: „Ich gucke immer, was ich habe und was ich daraus machen kann.“ Der 80er-Jahre-Serienheld, der so ziemlich jedes Problem mit einer Büroklammer lösen konnte, ist ihr Idol, von klein auf.

Und das Universum? Das hat ihr damals ihren Traumjob beschert, ist Caro sicher: „Ich habe mir immer so locker gewünscht, auch mal Chefin zu sein.“ Und voilà: von der Grafikerin zur Artdirektorin beim OK!Magazin. Eine große Familie habe sie sich auch immer gewünscht. Und einen erfolgreichen Insta-Kanal. Und als sie erfahren habe, dass sie zum dritten Mal schwanger war: „Da habe ich Drillinge bestellt.“ Echt jetzt?

„Man darf das nicht krampfhaft wollen“, sagt Caro: „Aber wenn du den Gedanken im Kopf und im Herzen hast und das Leben auf dich zukommen lässt, dann wird das geschehen.“ Dabei hatte sie die „Bestellung“ schon fast vergessen, als der Arzt damals im Urlaub in Portugal beim Ultraschall sagte: „Das sind drei.“

Caros „Überlebensguide“, EMF Verlag, 240 Seiten, 20 Euro Edition Michael Fischer

Nun also ein Ratgeber. Titel: „Heulen bringt dich auch nicht weiter – mein Überlebensguide für jedes Chaos“. Auf dem Cover: Caro mit Dutt, Schürze und den Drillingen. Ihr „sechstes Baby“ nennt sie das Buch, auf dem ihr Name steht, das aber tatsächlich die Journalistin Ulrike Zeitlinger geschrieben hat, locker und unterhaltsam: „Ich hab geschnackt, sie hat meine Gedanken in Worte gefasst“, sagt Caro zur Arbeitsteilung. Reisetipps für die schönsten Ecken Portugals sind auch dabei.

Wann sie zuletzt geheult hat? „Ich bin nicht der Typ, der heult“, sagt „Frau MacGyver“, während der Wischroboter seine Runden durch die Küche dreht: „Nicht mal heimlich.“ Die Drillinge, jedenfalls während des MOPO-Interviews, kommen ganz nach ihrer Mutter.