Tipps von Experten: So fahren Sie sicher bei Eis und Schnee

Schneemassen, Blitzeis und stürmisches Wetter machen Hamburgs Straßen schwer zu befahren. Wie Sie trotzdem sicher durch die Stadt kommen, lesen Sie hier.

Der ADAC gibt für das aktuelle Extremwetter wieder Sicherheitstipps an die Hand. Wir haben sie für Sie zusammengefasst:

Fahren bei Eis und Schnee: Worauf muss ich vor der Fahrt achten?

Vor jeder Fahrt ist das Kratzen und Befreien von Schnee unerlässlich. Nur mit guter Sicht können Sie schnell genug reagieren, wenn es zu einer brenzligen Situation kommen sollte.

Außerdem sollten Sie darauf achten, Winter- oder Ganzjahresreifen aufzuziehen: Besonders bei den aktuellen Schneefällen sind Winterreifen nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch absolut notwendig. Die Reifen sollten eine Profiltiefe von 4 mm haben, ansonsten droht ein Bußgeld.

Autofahren auf glatter Straße: Worauf muss ich während der Fahrt achten?

Auch bei Automatikautos sollte darauf geachtet werden, in den höheren Gängen niedrigtourig zu fahren. Dadurch haften die Reifen besser. Sporteinstellungen sollten da zusätzlich vermieden werden. Auch beim Anfahren sollte bei Glätte vorsichtiger und langsamer Gas gegeben werden.

Durch eine kurze Bremsprobe bekommen Sie ein besseres Gefühl für den aktuellen Zustand der Straße und Ihren Bremsweg. Achtung: Achten Sie auf eine freie und gefahrlose Fahrbahn!

Was tun, wenn das Auto rutscht?

Durch ruhiges Lenken vermeiden Sie, ins Schleudern zu kommen. Sollte das trotzdem passieren: Ruhe bewahren, auskuppeln, bremsen und zügig in Ihre ursprüngliche Fahrtrichtung lenken. ESP hilft beim Stabilisieren des Autos. Reagiert das Fahrzeug nicht mehr, hilft nur eine Vollbremsung.

Sollten Sie mal in einer Kurve von Ihrer Bahn abkommen, vermeiden Sie hektische Manöver und treten stattdessen länger fest aufs Bremspedal. Verkrampfen Sie nicht am Lenkrad, sondern korrigieren Sie Ihren Weg sanft. Meist reichen ein wenig Tempoabbau und das Auto ist wieder kontrollierbar.

Was tun bei Glätte oder Blitzeis?

Sollte die Straße komplett vereist sein, beispielsweise durch Eisregen oder wechselndes Tauen und Gefrieren, ist es tatsächlich am sichersten, auf den Winterdienst zu warten. Die Haftung der Reifen ist zu gering, um Sie sicher an Ihr Ziel zu bringen.

Der ADAC mahnt außerdem, bei Glätte auf den verlängerten Bremsweg zu achten (der kann fünfmal länger sein als auf trockenem Asphalt!) und die Geschwindigkeit an die Witterungsverhältnisse anzupassen. Man müsse zu jeder Zeit die Kontrolle über das Auto behalten, auch wenn gesetzlich höhere Geschwindigkeiten erlaubt sind.