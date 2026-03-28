Deutschlands bester Pizzabäcker kommt aus Hamburg! Mit seiner Pizza „Marinara“, also nur mit Tomatensoße und ohne Käse, räumte Ferdinando Manna beim „German Pizza Cup 2026“ auf St. Pauli ab. Der 27-Jährige ist Chef-Pizzabäcker bei der kleinen Kette „Bolle“ mit drei Läden in Hamburg. Hier gibt es Pizza-Sandwiches und neapolitanische Pizza. Im MOPO-Interview erklärt der Profi, wie jedem zu Hause die perfekte Pizza gelingt. Er verrät ein einfaches Rezept für den Teig – und gibt Tipps zu Mehl, Tomatensoße und Käse. Außerdem: So erkennt man im Restaurant eine richtig gute neapolitanische Pizza – und diese Trends aus Italien kommen auf uns zu.





