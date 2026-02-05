Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 6. Februar 2026

Kuck Mal – Erlebnis Ausstellung

Optische Illusionen und Perspektivwechsel zum Durchlaufen in der Marktplatz Galerie.

Ort & Uhrzeit: Marktplatz Galerie Bramfeld, Bramfelder Chaussee 230 – 10:00–19:00

Preis: kostenlos

Wir sind Sterne 3D

Eine 3D-Show über die Entstehung des Universums – empfohlen ab 10 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg – 11:30 Uhr

Preis: ab 13,50 € (inkl. 3D-Brille), ermäßigt ab 9,00 €

Kino-Klönschnack (ab 60 Jahren)

Überraschungsfilm in der Gruppe, danach Klönschnack im „Kinosaal“.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, 15:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Märchenstunde in Barmbek (ab 5 Jahren)

Kurze Märchenrunde für Kinder und Familien (Kooperation mit dem ASB).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, 16:00–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab

Familienprogramm (ab 6) rund um Raketen, Aerodynamik und Astronomie.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg – 17:30 Uhr

Preis: ab 12,00 €, ermäßigt ab 7,50 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Benefizkonzert

Konzertabend zugunsten von Kinder- und Jugendprojekten.

Ort & Uhrzeit: Christophorushaus, Anna-Susanna-Stieg 10, 22457 Hamburg-Schnelsen – 18:00 Uhr

Preis: Spende/Kollekte erbeten

PARABEL | Vortrag: Finsternis wirft keine Schatten

Kunsthistorischer Vortrag über das Motiv „Schatten“ (im Kontext einer Ausstellung).

Ort & Uhrzeit: PARABEL. Zentrum für Kunst, Fuhlsbüttler Str. 656 – 18:00–20:00

Preis: kostenlos (Spende erbeten)

Plattdeutsche Konzertlesung

Konzertlesung mit Musik (u. a. plattdeutsche Songs) in der Zentralbibliothek.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg (Hauptdeck, Ebene 1) – 18:00–20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Zeit zum Innehalten

30 Minuten Musik und Texte als Wochenabschluss.

Ort & Uhrzeit: Gemeindehaus St. Petri und Pauli (Petri-Saal), Schloßstraße 5, Bergedorf – 18:30 Uhr

Preis: kein Eintritt, Kollekte erwartet

Planeten – Expedition durchs Sonnensystem

Sternenreise durch Mars, Jupiter & Co. – empfohlen ab 10 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg – 18:45 Uhr

Preis: ab 12,00 €, ermäßigt ab 7,50 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Studiokonzert Viola (HfMT)

Studierende der Viola-Klasse präsentieren ein Konzert im Orchesterstudio (Anmeldung nötig).

Ort & Uhrzeit: HfMT Hamburg, Orchesterstudio – 19:00 Uhr

Preis: Eintritt frei

Juan – psychedelischer Rock

Konzertabend mit psychedelischem Rock in Harburg.

Ort & Uhrzeit: Zur Stumpfen Ecke, Rieckhoffstraße 14 – 19:00

Preis: kostenlos

ROMANTIC EVOLUTION/S

Ballettabend mit „La Sylphide“ (Bournonville) und „Äther“ (Aleix Martínez).

Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (Großes Haus), 19:30 Uhr

Preis: 7–129 € (je nach Kategorie)

Holiday on Ice – CINEMA OF DREAMS (mit Gaststar Max Giesinger)

Eiskunstlauf-Show in der Barclays Arena (Abendvorstellung).

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg – 19:30 Uhr

Preis: ab 48,00 €

Rhythm is a Dancer (90s!90s!90s!)

90er-Partyabend mit DJ „Dr. Sommer“ (Einlass ab 18:00).

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13 – 20:00

Preis: kostenlos

Forum Flamenco – Gitarrenabend mit dem Trio Atemporal

Flamenco-Gitarrenabend im „Weinklang“ (Reservierung/Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Str. 73d – 20:00

Preis: kostenlos (Tickets reservierbar)

Wettessen (Habibi Funk)

Abendveranstaltung in der Pony Bar (Beginn 21 Uhr; Programmeintrag für den Tag).

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, Hamburg – 21:00 Uhr

Preis: Preis: k. A.