Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 6. Februar 2026
Kuck Mal – Erlebnis Ausstellung
Optische Illusionen und Perspektivwechsel zum Durchlaufen in der Marktplatz Galerie.
Ort & Uhrzeit: Marktplatz Galerie Bramfeld, Bramfelder Chaussee 230 – 10:00–19:00
Preis: kostenlos
Wir sind Sterne 3D
Eine 3D-Show über die Entstehung des Universums – empfohlen ab 10 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg – 11:30 Uhr
Preis: ab 13,50 € (inkl. 3D-Brille), ermäßigt ab 9,00 €
Kino-Klönschnack (ab 60 Jahren)
Überraschungsfilm in der Gruppe, danach Klönschnack im „Kinosaal“.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, 15:00–18:00 Uhr
Preis: kostenlos
Märchenstunde in Barmbek (ab 5 Jahren)
Kurze Märchenrunde für Kinder und Familien (Kooperation mit dem ASB).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, 16:00–16:30 Uhr
Preis: kostenlos
Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab
Familienprogramm (ab 6) rund um Raketen, Aerodynamik und Astronomie.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg – 17:30 Uhr
Preis: ab 12,00 €, ermäßigt ab 7,50 €
Benefizkonzert
Konzertabend zugunsten von Kinder- und Jugendprojekten.
Ort & Uhrzeit: Christophorushaus, Anna-Susanna-Stieg 10, 22457 Hamburg-Schnelsen – 18:00 Uhr
Preis: Spende/Kollekte erbeten
PARABEL | Vortrag: Finsternis wirft keine Schatten
Kunsthistorischer Vortrag über das Motiv „Schatten“ (im Kontext einer Ausstellung).
Ort & Uhrzeit: PARABEL. Zentrum für Kunst, Fuhlsbüttler Str. 656 – 18:00–20:00
Preis: kostenlos (Spende erbeten)
Plattdeutsche Konzertlesung
Konzertlesung mit Musik (u. a. plattdeutsche Songs) in der Zentralbibliothek.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg (Hauptdeck, Ebene 1) – 18:00–20:00 Uhr
Preis: kostenlos
Zeit zum Innehalten
30 Minuten Musik und Texte als Wochenabschluss.
Ort & Uhrzeit: Gemeindehaus St. Petri und Pauli (Petri-Saal), Schloßstraße 5, Bergedorf – 18:30 Uhr
Preis: kein Eintritt, Kollekte erwartet
Planeten – Expedition durchs Sonnensystem
Sternenreise durch Mars, Jupiter & Co. – empfohlen ab 10 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg – 18:45 Uhr
Preis: ab 12,00 €, ermäßigt ab 7,50 €
Studiokonzert Viola (HfMT)
Studierende der Viola-Klasse präsentieren ein Konzert im Orchesterstudio (Anmeldung nötig).
Ort & Uhrzeit: HfMT Hamburg, Orchesterstudio – 19:00 Uhr
Preis: Eintritt frei
Juan – psychedelischer Rock
Konzertabend mit psychedelischem Rock in Harburg.
Ort & Uhrzeit: Zur Stumpfen Ecke, Rieckhoffstraße 14 – 19:00
Preis: kostenlos
ROMANTIC EVOLUTION/S
Ballettabend mit „La Sylphide“ (Bournonville) und „Äther“ (Aleix Martínez).
Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (Großes Haus), 19:30 Uhr
Preis: 7–129 € (je nach Kategorie)
Holiday on Ice – CINEMA OF DREAMS (mit Gaststar Max Giesinger)
Eiskunstlauf-Show in der Barclays Arena (Abendvorstellung).
Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg – 19:30 Uhr
Preis: ab 48,00 €
Rhythm is a Dancer (90s!90s!90s!)
90er-Partyabend mit DJ „Dr. Sommer“ (Einlass ab 18:00).
Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13 – 20:00
Preis: kostenlos
Forum Flamenco – Gitarrenabend mit dem Trio Atemporal
Flamenco-Gitarrenabend im „Weinklang“ (Reservierung/Anmeldung erforderlich).
Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Str. 73d – 20:00
Preis: kostenlos (Tickets reservierbar)
Wettessen (Habibi Funk)
Abendveranstaltung in der Pony Bar (Beginn 21 Uhr; Programmeintrag für den Tag).
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, Hamburg – 21:00 Uhr
Preis: Preis: k. A.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.