Was würde Tine Acke als Königin von Hamburg sofort ändern? Die Fotografin im großen MOPO-Fragebogen.





Tine Acke arbeitet als Fotografin in Hamburg. Ihr liebstes Motiv ist „Panikrocker“ Udo Lindenberg – die beiden sind seit fast 30 Jahren ein Paar. Die 49-Jährige setzt sich für Tierschutz ein, liebt Hamburgs Schmuddelwetter und St. Georg





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Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Tine Acke: Als Königin von Hamburg würde ich erstmal folgendes Gesetz ausrufen: Die Würde eines jeden Lebewesens ist unantastbar. Und dann würde ich alles Erdenkliche für den Tierschutz machen, z.B. Schutzhäuser für Stadttauben bauen oder ihnen erstmal eine Lobby schaffen. Im Unterricht gäbe es das Schulfach Empathie.

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An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Hamburg ist ein absolutes Fotoparadies! Im Frühjahr fotografiere ich Blüten-Makros in Planten un Blomen oder die frisch geschlüpften Graugansküken an der Alster, die von ihren Eltern liebevoll umsorgt werden. Ich liebe auch den Fernsehturm in allen Lichtstimmungen und die Köhlbrandbrücke im Sonnenuntergang. Die Alte Harburger Elbbrücke fotografiere ich am liebsten im Novembernebel.

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Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Malte Zierden, Tierschützer mit Leib und Seele. Er zeigt mit seinen lustig-emotionalen Insta-Videos wie man Tieren auf Augenhöhe begegnet und berührt damit mich und Millionen anderer Menschen. Ich wünsche mir eine Welt voller Maltes!

Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

Der Hamburger wirkt zunächst etwas unterkühlt, aber wenn du sein Herz erobert hast, ist es für immer dein.

Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar?

Das Hamburger Schietwetter, denn ich liebe Regen und dramatisches Grau!

Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

St. Georg, weil ich da wohne, weil‘s schön bunt ist und weil man von dort direkt in der Innenstadt oder an der Alster ist.

Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Das Schnurren meiner Katzen, Fotografieren und das Gefühl, ein Superheld zu sein, wenn man vom Blutspenden kommt.

Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über meine Katzen

Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst?

Mein Perfektionismus, aber nur, weil ich andere damit oft in den Wahnsinn treibe. Ich selbst finde ihn gut.