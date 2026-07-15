Seit fast 30 Jahren sind Tine Acke und Udo Lindenberg ein Paar. Die Fotografin brennt nicht nur für ihren Panikrocker. Was die 49-Jährige außerdem liebt und was sie antreibt.

Udo Lindenberg und Tine Acke sind seit Ende der 90er Jahre ein Paar – und damit seit fast 30 Jahren zusammen. IMAGO / BREUEL-BILD

„Komplizin“ nennt Udo Lindenberg seine Lebensgefährtin Tine Acke liebevoll. Ihre Beziehung halten sie aus der Öffentlichkeit weitgehend raus, private Schnappschüsse teilen sie selten. Im MOPO-Fragebogen gibt Tine Acke nun Einblicke in ihr Leben: Was die 49-Jährige an Hamburg liebt, wofür sie kämpft.

Das Schnurren ihrer Katzen macht Tine Acke glücklich: Tiere und Tierschutz spielen für die Fotografin eine große Rolle. Was sie als Königin von Hamburg tun würde? „Ich würde erstmal folgendes Gesetz ausrufen: Die Würde eines jeden Lebewesens ist unantastbar“, sagt die 49-Jährige. „Und dann würde ich zum Beispiel Schutzhäuser für Stadttauben bauen oder ihnen erstmal eine Lobby schaffen.“

In der Schule würde sie das Fach Empathie einführen: „Das vermittelt den Schülern, dass unsere Mitgeschöpfe genauso viel Respekt verdienen wie wir, weil sie genauso fühlen und Schmerzen empfinden wie wir.“

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Udos „Komplizin“ Tine Acke: Sie liebt Tiere, St. Georg und Schietwetter

Tine Acke lobt die Arbeit des Hamburger Tierschützers Malte Zierden: „Er zeigt mit seinen lustig-emotionalen Insta-Videos wie man Tieren auf Augenhöhe begegnet und berührt damit mich und Millionen anderer Menschen. Ich wünsche mir eine Welt voller Maltes!“, so Acke.

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Tine Acke: Ihr „Lieblingshamburger“ ist Tierschützer Malte Zierden

An Hamburg liebt die 49-Jährige vor allem den Stadtteil St. Georg, „ weil ich da wohne, weil‘s schön bunt ist und weil man von dort direkt in der Innenstadt oder an der Alster ist“. Und sogar dem Hamburger Schietwetter kann sie etwas abgewinnen: „Ich liebe Regen und dramatisches Grau!“

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Und so ist die Hansestadt auch eines ihrer liebsten Fotomotive: „Im Frühjahr fotografiere ich Blüten-Makros in Planten un Blomen oder die frischeschlüpften Graugansküken an der Alster, die von ihren Eltern liebevoll umsorgt werden“, so Tine Acke.

Tine Acke: „Hamburg ist ein absolutes Fotoparadies!“

„Ich liebe auch den Fernsehturm in allen Lichtstimmungen und die Köhlbrandbrücke im Sonnenuntergang. Die Alte Harburger Elbbrücke fotografiere ich am liebsten im Novembernebel. Hamburg ist ein absolutes Fotoparadies!“