Tim Mälzer öffnet „Bullerei“-Terrasse für WM-Fans – mit besonderem Snack

Zur Fußball-WM verwandelt sich die Terrasse der „Bullerei“ zum Fan-Treff: TV-Koch Tim Mälzer veranstaltet hier ein eigenes Public Viewing mit großer Leinwand und Getränken. Ein Gastro-Kollege verkauft seine gefeierte Speise im Foodtruck.

„Wir freuen uns auf beste Stimmung, gute Laune und erstklassigen Fußball“: Das schreibt das Team der „Bullerei“ im Schanzenviertel (Lagerstraße 34b). Auf der Sommer-Terrasse von Star-Koch Tim Mälzer werden viele WM-Spiele übertragen. Los geht es am 11. Juni um 21 Uhr mit Mexiko gegen Südafrika.

Public Viewing vor der „Bullerei“ – mit Bier und Pastrami-Sandwiches

Dazu gibt es frisch gezapftes Bier und Drinks. Für das Essen im Außenbereich sorgt der Hamburger Gastronom Latif Dereli. Er ist der Inhaber des Bistros „Füchse sind keine Rudeltiere“ (FSKR) in der Sternschanze – und versorgt die Gäste vor der „Bullerei“ mit einem Foodtruck. „Ich verkaufe dort mein Pastrami“-Sandwich“, sagt Dereli zur MOPO. „Wir pökeln das Rindfleisch selbst, legen es für eine Woche ein.“

Blick am frühen Abend auf das Restaurant „Bullerei“ auf St. Pauli picture alliance / Jörg Carstensen Blick am frühen Abend auf das Restaurant „Bullerei“ auf St. Pauli

Das Sandwich mit Sesam-Sauerteigbrot (15 Euro) habe er mal sehr erfolgreich beim Wohlwillstraßenfest angeboten: „Da sind 300 bis 400 Stück weggegangen. Influencer haben es gepostet, es gab etliche Nachfragen“, so Dereli. Es gibt auch ein vegetarisches Sandwich mit Kräuterseitlingen, eingelegten Zwiebeln, Cheddar und einer Estragon-Mayo.

Latif Dereli (36) verkauft vor der „Bullerei“ Pastrami-Sandwiches. Florian Quandt Latif Dereli (36) verkauft vor der „Bullerei“ Pastrami-Sandwiches.

Außerdem möchte Latif Dereli im Foodtruck Pastrami-Kroketten (10 Euro) anbieten: „Dafür wird das Pastrami gezupft, mit Bechamelsoße vermischt und dann paniert und frittiert. Es sind quasi Fleisch-Pralinen. Dazu gibt es eine Art Cocktailsoße.“ Und als Besonderheit soll es beim Public Viewing auch Pastrami in einem Brötchen aus Croissantteig geben, in limitierter Zahl.

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Gäste sollten sich vorab einen Sitzplatz auf der Terrasse reservieren. Stehplätze gebe es aber genügend.