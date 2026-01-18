Tim Mälzer kellnert jetzt als „Aushilfskraft“ – das ist der Grund

Wir kennen ihn selbstbewusst am Herd: Tim Mälzer ist Deutschlands berühmtester Fernsehkoch – und feiert sein Können in den TV-Shows gerne selbst. Nun muss er zeigen, ob er auch im Service was kann – der 54-Jährige kellnert als „Aushilfskraft“.

Wer sich schon immer mal von Tim Mälzer bedienen lassen wollte, hat jetzt die Chance dazu: Der Fernsehkoch ist bei der achten Charity-Gala von Cornelia Polettos „Palazzo“ dabei. Bei ihrer Dinnershow im Spiegelpalast in Altona-Nord (Waidmannstraße 26) gibt es ein Vier-Gänge-Menü – dazu kommen Artistik, Comedy und Musik auf die Bühne. Am 28. Januar „wird das Service-Team erneut durch eine Vielzahl prominenter ,Aushilfskräfte’ unterstützt“, heißt es.

„Palazzo“ in Hamburg: Tim Mälzer kellnert für den guten Zweck

Und das alles für den guten Zweck: Der Reinerlös des Abends kommt, wie in jedem Jahr, dem „Lufthafen“ im Altonaer Kinderkrankenhaus zugute – einer bundesweit einzigartigen Einrichtung für langzeitbeatmete Kinder und Jugendliche. Mit den Spendengeldern sollen natur- und tiergestützte Therapieangebote ermöglicht werden, darunter Reittherapien, Alpaka-Führungen oder Streichelzoo-Besuche.

Neben Mälzer sind bei dem Charity-Event auch Sängerin Vicky Leandros, Moderator Johannes B. Kerner, Moderatorin Nova Meierhenrich, Kinderliedermacher Rolf Zuckowski, die Schauspielerinnen Sanna Englund und Sandra Quadflieg und Ex-Boxweltmeisterin Ina Menzer dabei. Es gibt noch Tickets (ab 141 Euro) zu kaufen. (sir)