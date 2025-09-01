mopo plus logo
Eine Maus schaut in die Kamera

Mäuse können eine Plage sein, qualvolles Töten der Nager ist aber nicht erlaubt. (Symbolbild) Foto: Bodo Marks/dpa

  • St. Georg

Tiere qualvoll verendet: Hamburger Lokal soll Mäuse mit Klebefalle gefangen haben

Mit Klebefallen Mäuse und Ratten zu fangen, ist in Deutschland streng untersagt. Die festsitzenden Nager sterben in aller Regel über Stunden einen grausamen Tod. Tierschützern zufolge beißen sich die Tiere in ihrem verzweifelten Überlebenskampf nicht selten die Beine ab. In einem Hamburger Lokal soll die grausame Methode angewendet worden sein. Der Betreiber stand jetzt vor Gericht – und muss nun blechen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

