Mit Klebefallen Mäuse und Ratten zu fangen, ist in Deutschland streng untersagt. Die festsitzenden Nager sterben in aller Regel über Stunden einen grausamen Tod. Tierschützern zufolge beißen sich die Tiere in ihrem verzweifelten Überlebenskampf nicht selten die Beine ab. In einem Hamburger Lokal soll die grausame Methode angewendet worden sein. Der Betreiber stand jetzt vor Gericht – und muss nun blechen.





