Ausgebuchtes Tierheim: Für welche Tiere in der Süderstraße jetzt kein Platz mehr ist und warum.

Aufgrund von erschöpften Kapazitäten verhängt das Tierheim in der Süderstraße einen Aufnahmestopp, unter anderem für die Aufnahme von Katzen. picture alliance/dpa | Christian Charisius

Das Tierheim in der Süderstraße verhängt einen Aufnahmestopp für bestimmte Tiere. Grund dafür sind erschöpfte Kapazitäten der entsprechenden Tierhäuser.

Betroffen von dem Aufnahmestopp sind Katzen, Reptilien, junge Wildtiere mit noch geschlossenen Augen, Großpapageien, Tauben jeder Art, Aquarientiere und Hausgeflügel. Das Tierheim bittet die Leute, die ein solches Tier finden, die Polizei oder die Feuerwehr zu kontaktieren.

Bereits in den Sommerferien stiegen die Zahlen der aufgenommenen Tiere, was häufiger dazu führte, dass ein Aufnahmestopp verhängt wurde. Sven Fraaß, Sprecher des Hamburger Tierschutzvereins, ordnete die Situation damals schon als „durchaus dramatisch“ ein. (pli)