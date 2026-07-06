Was macht Sabine Löwenstrom am glücklichsten? Die Leiterin des „Franziskus Tierheims“ im großen MOPO-Fragebogen.

Tierheim-Leiterin Sabine Löwenstrom (54) mit ihren drei Hunden: „Die Tiere stehen bei uns immer im Mittelpunkt.“ hfr

„Acht Fragen“ mit Sabine Löwenstrom. Die 54-Jährige ist die Leiterin des „Franziskus Tierheims“ in Lokstedt und hat selbst drei Hunde. Sie mag Dokus, vegane Fischbrötchen und Menschen, die in Sachen Tierschutz Verantwortung übernehmen.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Ich würde mich um die Tiere kümmern, die in unserer Stadt keine Stimme haben. Ein Tag, an dem Hamburg konsequent gegen Tierleid vorgeht, Tierheime stärkt und Verantwortung für Haustiere wie auch Wildtiere übernimmt, wäre ein guter Tag für Hamburg.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Im „Franziskus Tierheim“, wenn ein Tier nach langer Zeit endlich ankommt, Vertrauen fasst oder ein Zuhause findet. Dieser Moment ist jedes Mal ein kleines Wunder.

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3. Wer ist Ihr Lieblingshamburger? Alle Menschen, die Verantwortung übernehmen – sei es durch Adoption, Pflegestellen, Spenden oder ehrenamtliche Hilfe. Hamburg hat viele stille Heldinnen und Helden, die niemand kennt.

4. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran? Dass Hamburger reserviert sind. Stimmt manchmal, aber wenn es darauf ankommt, zeigt diese Stadt ein riesiges Herz.

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5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt? Unverzichtbar: Ein richtig gutes veganes Fischbrötchen – Hamburg kann inzwischen erstaunlich gut pflanzlich. Überschätzt: Alles, was auf Tierprodukten basiert und trotzdem als „typisch Hamburg“ verkauft wird. Tradition darf sich gern weiterentwickeln.

6. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Lokstedt – weil es lebendig, vielfältig und gleichzeitig erstaunlich grün ist. Und weil dort unser Tierheim seit Jahrzehnten verwurzelt ist.

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7. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Tiere, die Vertrauen fassen. Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und Momente echter Ruhe, wenn ein Tag im Tierheim geschafft ist.

8. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür? Tierdokus in Endlosschleife. Manchmal auch die ganz kitschigen.