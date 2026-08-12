Ein beißender Verwesungsgeruch führte am 9. August eine Person im Hamburger Stadtteil Bergedorf ins Unterholz nahe der Dove-Elbe. Was sie dort entdeckte, war verstörend: mehrere tote Wildtiere, darunter eine Nutria, deren Körper augenscheinlich auf einem Metallstab aufgespießt war. Zudem sollen Überreste weiterer Tiere, mutmaßlich Rehe, auf dem Boden gelegen und in Bäumen gehangen haben.

„Die Schilderungen und das uns vorliegende Bildmaterial sind äußerst besorgniserregend“, sagt Peter Höffken, Fachreferent bei PETA. Die Tierrechtsorganisation informierte das zuständige Bezirksamt Bergedorf am 11. August über die gemeldeten Funde und bat um eine Prüfung. Höffken fordert Konsequenzen: „Sollte sich herausstellen, dass jagdausübende Personen Tiere auf diese Weise zugerichtet oder ihre Körper derart zurückgelassen haben, fordern wir konsequente waffen- und jagdrechtliche Maßnahmen.“

Nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes kann die vorsätzliche Tötung eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund sowie das Zufügen erheblicher oder länger anhaltender Schmerzen, Leiden oder Schäden mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. (pli)