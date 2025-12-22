mopo plus logo
Pferd Weide Feuerwehr

Feuerwehrleute versuchten noch, das Pferd zu retten, aber es verendete auf der Weide. Foto: NEWS5

  • Niendorf

Tier-Drama auf der Weide: Pferd verendet tragisch – Feuerwehrmann verletzt

Tragischer Einsatz am Montagmorgen in Niendorf: Auf einer Weide am Sachsenstieg ist ein Pferd nach einem Unglück mit einem Futtertrog verendet. Ein Feuerwehrmann verletzte sich zudem.

Das Tier hatte sich offenbar während der Nacht mit dem Hinterteil in einem großen Traktorreifen eingeklemmt, der als Futterstelle diente. Die Halterin entdeckte das Pferd am Morgen regungslos auf der Seite liegend und alarmierte Feuerwehr und Tierrettung.

Einsatzkräfte entfernten den Reifen und versuchten, das sichtlich erschöpfte Tier wieder auf die Beine zu bringen. Das Pferd hatte unter anderem Verletzungen im Kopfbereich, vermutlich durch eigene Befreiungsversuche. Trotz tierärztlicher Versorgung zeigte das Tier schließlich keine Atmung mehr und verendete noch vor Ort.

Während des Einsatzes kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Ein Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr verletzte sich an der Hand, sagte ein Feuerwehrsprecher der MOPO. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

