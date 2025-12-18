Tickets, Zeitplan, Gastro, Feuerwerk: Alles Wissenswerte zur Silvesterparty im Hafen

Die Vorbereitungen zum großen Mega-Event in Hamburg laufen auf Hochtouren: Mit „Silvester in Concert – Willkommen 2026“ steigt am Chicagokai in der HafenCity erstmals eine große öffentliche Silvesterparty mit Konzert – und zwar auf der laut Veranstalter größten schwimmenden Open-Air-Bühne der Welt. Gefeiert wird direkt an der Elbe, begleitet von einer bundesweiten Live-Übertragung im ZDF.

Diese Stars stehen auf der Bühne

Das Line-up kann sich sehen lassen: Auf der schwimmenden Bühne treten Johannes Oerding, Das Bo, Ayliva, die Rapperin Zah1de, die Rockband Wanda sowie die britische Boygroup Blue auf. Ergänzt wird das Programm durch ATC (A Touch of Class), Ace of Base, T-Seven (ehemals Mr. President), Oimara und den Chor We Are The Voice – eine musikalische Reise von aktuellen Pop-Acts bis zu großen 90er-Jahre-Hits.

Zeitplan am Silvesterabend

Der Einlass beginnt um 18 Uhr, ein DJ stimmt früh auf den Abend ein. Die große Live-Show startet um 20.15 Uhr und läuft bis 0.45 Uhr live im ZDF. Danach geht die Party mit DJ-Musik weiter, gegen 2 Uhr klingt die Nacht aus.

Tickets, Preise und Sozialangebote

Tickets gibt es ausschließlich online unter www.silvesterinconcert.com. Der reguläre Eintritt kostet 41 Euro plus Gebühren. Zusätzlich werden Sozialtickets für 19,99 Euro angeboten. Wer es exklusiver möchte, kann ein VIP-Paket buchen – inklusive Gastronomie im Restaurant „Pesca“ mit direktem Blick auf die Bühne.

Lust auf die Party? Jetzt Eintrittskarten gewinnen

Wer dabei sein möchte, kann mit der MOPO jetzt Tickets gewinnen – insgesamt 20 × 2 Eintrittskarten werden verlost. Was Sie dafür machen müssen, erfahren Sie hier.

Anreise: HVV-Ticket inklusive

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen. Das Veranstaltungsticket gilt gleichzeitig als HVV-Fahrkarte. Mit der U4 geht es direkt vom Hauptbahnhof zur Haltestelle Überseequartier. Für Autofahrer stehen im Westfield Center rund 2000 Parkplätze kostenpflichtig zur Verfügung, die Zufahrt erfolgt über die Osakaallee.

Essen, Trinken – und strenge Regeln

Für die Verpflegung sorgt der Gastro-Partner „Stereolicious“: Von Burgern, Currywurst und Pommes (auch vegan) über mexikanische und asiatische Küche bis zu Crêpes, Donuts und Kaffee ist alles dabei. Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden.

Wichtig: Feuerwerk ist auf dem gesamten Gelände verboten. Auch Wunderkerzen oder Bengalfeuer sind tabu und werden vom Sicherheitsdienst eingezogen. Taschen dürfen maximal DIN-A4-Größe haben.