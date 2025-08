Ich habe keine Ahnung, wie Oktopus schmeckt. Selbst in den 17 Jahren meines Lebens, in denen ich Fleisch und Fisch gegessen habe, fand ich die Vorstellung abstoßend, zerkleinerte Arme zu futtern. Nun gibt es die Kraken-Arme in vegan – und das Produkt sorgt natürlich für kontroverse Debatten.