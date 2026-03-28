Fünf-Sterne-Hotel statt Waschbetonklotz: Umbruch in der City

Im „Thalia-Haus“ nahe der Mönckebergstraße war einst die Abteilung für Haushaltswaren von Karstadt untergebracht – doch seit ein paar Jahren steht es leer. Jetzt ist endlich klar, was mit dem Gebäude passieren soll: Es weicht für ein neues Luxus-Hotel, Wohnungen und Gastronomie.

Schon vor mehr als vier Jahren ist Karstadt aus dem Waschbetonbau an der Ecke Alstertor/Raboisen ausgezogen. Die Brücke zum Haupthaus ist längst abgerissen worden. Die inzwischen insolvente Signa-Gruppe um René Benko hatte das „Thalia-Haus“ damals gekauft und ambitionierte Umbaupläne vorgestellt. Doch ähnlich wie beim Elbtower geschah irgendwann nichts mehr.

„Thalia-Haus“ in der Innenstadt: Hier entsteht ein Luxus-Hotel

Im März 2025 wurde dann bekannt, dass der Immobilienentwickler „Cells Group“ das ehemalige Karstadt-Gebäude für den isländischen Investor „E3“ erworben hat. Jetzt ist auf den insgesamt 22.000 Quadratmetern einiges geplant: Der alte Betonklotz wird plattgemacht. Dafür folgen ein Fünf-Sterne-Hotel mit rund 150 Zimmern, rund 6000 Quadratmeter Büroflächen sowie 20 Wohnungen in den oberen Geschossen. Auch eine Dachterrasse und Gastronomie soll es hier geben. Der „NDR” berichtete zuerst.

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Eine Bauvoranfrage wurde nach Angaben der „Cells Group“ schon eingereicht, die Baugenehmigung werde bis Jahresende erwartet. „Gerade in innerstädtischen Lagen geht es darum, bestehende Gebäude neu zu positionieren und baulich so weiterzuentwickeln, dass sie unterschiedliche Nutzungen dauerhaft tragen können“, sagte Norman Schaaf, CDO der „Cells Group”. Fertig werden soll das Haus bis 2028. (abu)