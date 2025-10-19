mopo plus logo
Der Polizeicontainer in einer Hamburger Nebenstraße. Den genauen Standort veröffentlichen wir aus Sicherheitsgründen nicht.

Foto: Florian Quandt

paidTeure Sicherheit: Olaf Scholz und seine Hamburger Wohnung

Erster Bürgermeister Hamburgs, Abgeordneter, Finanzminister, Bundeskanzler: Wer eine Laufbahn wie SPD-Politiker Olaf Scholz hinter sich hat, sammelt währenddessen nicht nur Fans, sondern auch viele – vorsichtig formuliert – Kritiker. Personenschützer und Polizisten sind aus dem Leben solcher politischen Hochkaräter nicht wegzudenken. Die bewachen nicht nur Scholz' Wohnung in Potsdam, sondern auch seinen Zweitwohnsitz in Altona, in der der Bundeskanzler a.D. eher weniger Zeit verbringt. Dennoch wurde der Polizeicontainer vor dem Wohngebäude kürzlich erneuert – für eine stolze Summe. Vor Ort hatte es in der Vergangenheit mehrfach Anschläge gegeben.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

