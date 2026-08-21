Die Opposition kritisiert die hohen Kosten: Jetzt erklärt die Sozialbehörde, wie sie sich zusammensetzen.

Für die 77 Wohnungen im Mundsburg-Tower an der Hamburger Straße berechnete der städtische Betreiber Fördern & Wohnen jeweils 8510 Euro pro Monat. (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

Das städtische Unternehmen „Fördern & Wohnen“ kaufte vor drei Jahren einen der Mundsburg-Türme (Barmbek-Süd) für die Unterbringung von Geflüchteten. Kürzlich wurde durch eine CDU-Anfrage bekannt, dass der städtische Träger für die 77 Wohnungen im Turm pro Monat jeweils 8510 Euro berechnet. Das ließ viele aufhorchen. Auf MOPO-Nachfrage hat die Sozialbehörde jetzt die Zusammensetzung der Zahlen offengelegt.

Im vergangenen Jahr betrugen die Kosten in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung in ganz Hamburg laut Senat pro belegtem Platz und Tag knapp 42 Euro. Das macht 1260 Euro pro Monat. Darin enthalten: Betriebskosten, Verwaltung und Personal.

Im Mundsburg-Tower dienen 77 Wohnungen und einige Gewerbeflächen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung – die Plätze darin sind aber deutlich teurer als im Hamburger Durchschnitt. Im Jahr 2025 lebten in der Unterkunft 336 Menschen. Pro Person und Monat fallen laut Sozialbehörde Kosten in Höhe von 1979 Euro an – das sind rund 700 Euro mehr.

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Darum ist die Flüchtlingsunterkunft im Mundsburg-Tower so teuer

Diese Kosten werden überwiegend aus Steuergeld bezahlt. Je nach Aufenthaltsstatus der Bewohner kommt ein Teil aus dem Hamburger Haushalt, ein Teil aus dem Bundeshaushalt. Geflüchtete mit ausreichend eigenem Einkommen zahlen die Unterkunft ganz oder teilweise selbst.

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Für eine gesamte Wohnung fallen rund 8510 Euro pro Monat an. Zum Vergleich: In dem Hochhaus befinden sich 56 weitere Wohnungen, die „Fördern & Wohnen“ privatrechtlich vermietet. Für diese kassierte das städtische Unternehmen im Durchschnitt lediglich 1150 Euro pro Monat. Es handelt sich dabei um Mieter, die in dem Hochhaus schon wohnten, als das städtische Unternehmen das Gebäude übernahm.

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Andreas Grutzeck bezeichnete die Unterbringungskosten im Mundsburg-Tower als nicht nachvollziehbar. „Fakt ist, dass solche Fälle den Unmut in der Bevölkerung schüren und die Spaltung der Gesellschaft beschleunigen“, sagte er.

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Mundsburg-Wohnungen kaum mit anderen Unterkünften zu vergleichen

Warum sind die Kosten für die Unterbringung in Mundsburg so hoch? Aus der Sozialbehörde heißt es dazu gegenüber der MOPO, die einzelnen Unterkünfte seien kaum miteinander zu vergleichen. Aufgrund des hohen Grundstücks- und Immobilienwertes würden die Finanzierungs- und Abschreibungskosten des Mundsburg-Towers „vergleichsweise hoch“ ausfallen, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage.

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) und Arne Nilsson, Geschäftsführer von „Fördern & Wohnen“ dpa/ Leonie Asendorpf

Für die Nutzung als Unterkunft seien unter anderem Teile des Sockelgeschosses mit Küchen- und Sanitäreinrichtungen ausgestattet worden. Außerdem würden dort umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen anfallen.

„Sind die Sanierungs- und Instandsetzungskosten abgeschlossen, würden künftige Jahreskosten auch entsprechend sinken“, so die Sprecherin der Sozialbehörde weiter. Zudem seien die „betrieblichen Anforderungen“ an ein Hochhaus besonders hoch und würden ebenfalls zu den überdurchschnittlichen Kosten beitragen.

Aus älteren Senatsantworten auf Anfragen der CDU geht hervor, dass bei dem Turm aus den 1970er-Jahren unter anderem eine Umrüstung von Gas auf Fernwärme notwendig war, eine Dachsanierung sowie die Modernisierung technischer Anlagen und Maßnahmen an der Gebäudesubstanz.

Welche Summe „Fördern & Wohnen“ für den Erwerb des Towers bezahlt hat, ist bis heute nicht bekannt.

Sozialbehörde widerspricht CDU-Vorwürfen

„Der Schluss, ‚die Stadt‘ zahle für eine öffentlich-rechtlich genutzte Wohnung im Mundsburg-Tower 8510 Euro im Monat, greift zu kurz“, sagt die Sprecherin der Sozialbehörde. Insgesamt seien 2025 so rund 7,864 Millionen Euro an Gesamtkosten für die Unterbringung angefallen.

In diese Summe würden weitere Kosten einfließen, etwa für einen Wachdienst oder die Sozialberatung. Ein Teil der Kosten – rund 3,2 Millionen Euro – wurde 2025 durch sogenannte Gebührenerlöse „refinanziert“. Alle Bewohner öffentlich-rechtlicher Unterkünfte müssen nämlich eine monatliche Benutzungsgebühr zahlen (regulär 889 Euro, ermäßigt 318 Euro).

Wie viele der Bewohner die Gebühren mittels eines eigenen Einkommens bezahlen und wie viele über die Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen, also über Steuergeld, finanziert werden, beantwortet die Behörde auf Nachfrage jedoch nicht. Heißt: In manchen Fällen wird staatliches Geld also lediglich in andere „Töpfe“ verschoben.

Mundsburg-Tower: Kapazitäten dringend benötigt

Die übrigen 4,7 Millionen Euro gibt es als Zuschuss von der Sozialbehörde, da Kosten für Wachdienste und Sozialberatung nicht von der Gebühr gedeckt werden. Für andere Unterkünfte gilt diese Rechnung übrigens auch.

Langfristig will „Fördern & Wohnen“ im Hochhaus überwiegend regulären Wohnraum mit Sozialbindung schaffen. Angesichts der aktuellen Situation kann das aber noch dauern: Aktuell sind 334 Personen (Stichtag: 30. Juni 2026) im Mundsburg-Tower untergebracht. „Vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2027 der Abbau von 2062 Plätzen sicher bevorsteht, darunter drei große Standorte, werden die Kapazitäten derzeit dringend benötigt“, so die Sprecherin der Sozialbehörde.