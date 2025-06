Brutaler Preiskampf: Der Döner-Krieg von Ottensen

Weiches Brot, saftiges Fleisch und knackiges Gemüse – fertig ist der perfekte Döner. Doch seit Jahren gibt es Klagen, dass die Brottasche immer teurer wird. Doch im Hamburger Stadtteil Ottensen ist jetzt ein echter Preiskampf ausgebrochen. Mittlerweile drei Läden bieten das beliebte Drehspieß-Gericht jetzt für schlappe drei Euro an. Kann das noch schmecken? Ein Betreiber sagt: Ich zahle bei jedem Döner drauf.

Angefangen mit dem Super-Spar-Angebot hat „East Kebab“ an der Bahrenfelder Straße. „Döner Company“ und „Bey Kebab“ zogen wenig später nach und bieten ebenfalls Döner für 3-4 Euro an. In allen drei Läden lässt sich kein Unterschied zu Normalpreis-Dönern in anderen Imbissen feststellen. Die Fladenbrote sind gleich groß und gleich gut gefüllt. Es mangelt weder an Fleisch, Soße oder Gemüse.

Hamburger Preiskampf: Dönerbox für 3,90 Euro

Los geht’s bei der „Döner Company“. Der Laden an der Ottenser Hauptstraße verkauft den Snack im Fladenbrot für 3,99 Euro. Auf Nachfrage heißt es, das Angebot gelte nur noch bis Ende des Monats. Danach wird geschaut, wie es weitergeht. Mehr können uns die Mitarbeiter nicht sagen.

Im „East Kebab“ an der Bahrenfelder Straße wird das Gericht sowohl im Fladenbrot als auch in der Dönerbox für 3,90 Euro verkauft. Hier stammen die Fleischspieße aus eigener Produktion. Das Unternehmen kann den Döner so nach eigener Darstellung günstiger anbieten. Erst vor wenigen Monaten hat der Betreiber den Laden übernommen und auf Hochglanz poliert. Der 3,90-Euro-Döner ist sein Eröffnungsangebot.

Sonderangebot in Hamburg – Dönerladen zahlt drauf

Schon seit 15 Jahren gibt es „Bey Kebab“ an der Bahrenfelder Straße. Passend zum Jubiläum feiert der Laden die „Döner-Woche“. Bis Sonntag wird hier das Sandwich für drei Euro verkauft, das günstigste Angebot von allen im Test.

Das Jubiläumsangebot sei auf Wunsch der Kundschaft zustande gekommen. Um alle Kosten zu decken, muss das Geschäft zwei Euro auf jeden Döner draufzahlen. Doch aus Leidenschaft zum Gericht und Liebe zur Stammkundschaft macht das „Bey Kebab“ gern, heißt es.

Das könnte Sie auch interessieren: Kevin nicht mehr allein zu Haus: Hamburg hat jetzt ein zweites Drei-Sterne-Restaurant

Noch bis Ende Juni können Hamburger hier also echte Fast-Food-Schnapper machen. Die Drehspieß-Gerichte für das kleine Portemonnaie lohnen sich – auch geschmacklich.