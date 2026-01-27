Die einen jammern, die anderen finden Lösungen: Tesa in Hamburg will beweisen, dass auch Unternehmen aus der Industrie sich von Kohle und Gas unabhängig machen und klimaneutral werden können. Dafür fällt im Hamburger Werk noch in diesem Jahr der Startschuss für eine millionenschwere, wegweisende Anlage. Eine der größten ihrer Art in ganz Deutschland.

Rund 700 Mitarbeiter produzieren bei Tesa in Hausbruch Klebebänder für die Elektronik- und Autoindustrie. Und das auf Produktionsanlagen, die zu den modernsten der Welt gehören. Für die Trocknungsprozesse dieser Klebebänder und die Rückgewinnung von Lösemitteln muss dabei viel Energie eingesetzt werden, denn es bedarf großer Mengen an Wärme und Dampf. Diese Wärme wird bisher – gar nicht so modern – überwiegend mit Gas und Kohle erzeugt.

Tesa in Hausbruch: 700 Mitarbeiter am Standort