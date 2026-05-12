Es soll seine Absicht gewesen sein, eine möglichst große Zahl Ungläubiger in Hamburg zu ermorden. Nun gibt es Neues im Fall des 17-jährigen Syrers Ali A., der seit dem 7. Mai wegen Terrorverdachts in Haft ist. Wie die MOPO erfuhr, war der junge Mann zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in psychiatrischer Behandlung. „Ihm geht es seelisch nicht so gut“, sagt ein Hamburger Anwalt, der dem Tatverdächtigen als Pflichtverteidiger zur Seite gestellt ist. Der 17‑Jährige soll seit vier Jahren in Hamburg leben. Er sei im Rahmen einer Familienzusammenführung ins Land gekommen, seine Eltern sollen schon länger in Deutschland leben. „Er spricht übrigens Deutsch so gut wie Sie und ich“, so der Anwalt zur MOPO, „das hat mich sehr überrascht, als ich ihn das erste Mal sah.“ Was die MOPO noch über den Tatverdächtigen weiß, lesen Sie hier:





