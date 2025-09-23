Wahltermin steht: Wird er der neue Bezirkschef in Altona?

Altona braucht eine neue Bezirksamtsleitung. Nach öffentlichen Auftritten und viel Werbegetrommel für die Kandidaten steht der Wahltermin jetzt fest. Favorit ist Grünen-Mann Sebastian Kloth, doch für die Mehrheit fehlen ihm noch Stimmen. Wer macht am Ende das Rennen?

Die Entscheidung rückt näher – am 25. September 2025 soll die Bezirksversammlung Altona die neue Bezirksamtsleitung wählen. Damit wird die Nachfolge der bisherigen Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) geregelt, die ins Amt einer Staatsrätin in der Umweltbehörde gewechselt ist.

Altona: Grünen fehlt die Mehrheit

Geht es nach den Grünen, soll Sebastian Kloth (Grüne) neuer Leiter werden – den Antrag dazu reichte die Fraktion nun ein. Die Grünen sind mit 15 Abgeordneten stärkste Kraft, für eine Mehrheit brauchen sie in der 51-köpfigen Bezirksversammlung allerdings 26 Stimmen.

Die drei Kandidaten für den Bezirkschefposten in Altona: Mark Classen, Christiane Kurth und Sebastian Kloth. Lucia Bartl/Petra Hebert/ Bezirksamt Altona Collage: MOPO Die drei Kandidaten für den Bezirkschefposten in Altona: Mark Classen, Christiane Kurth und Sebastian Kloth.

Die FDP wolle mit ihren vier Abgeordneten ebenfalls für den Grünen-Kandidaten stimmen, bestätigte die Altonaer FDP-Fraktionsvorsitzende Katharina Blume der MOPO. Sie können sich hinter den Kandidaten stellen und wollen ihm im Sinne des Bezirks den Rücken stärken, so Blume – schließlich wäre Kloth derzeit der einzige Grünen-Bezirkschef in Hamburg.

Fehlen ihm noch sieben Stimmen aus anderen Fraktionen. Die können am Donnerstag in der Sitzung aber auch ihre eigenen Kandidaten zur Wahl stellen. Die Kandidaten Christiane Kuhrt (CDU) und Mark Classen (SPD) hatten sich gemeinsam mit Kloth im öffentlichen Bewerbungsgespräch im Altonaer Rathaus vorgestellt. Auch die Linke könnte noch einen Kandidaten platzieren. Auszuschließen ist das nach aktuellem Stand nicht.

Andererseits scheint sich die Bezirkspolitik vorab einigen zu wollen. Im Hintergrund laufen die Gespräche auf Hochtouren. Eimsbütteler Verhältnisse, wo sich die Bezirkspolitik länger als zwei Jahre nicht auf einen neuen Bezirkschef einigen konnte, wolle man vermeiden, heißt es. Oder, dass die Einigung für ein Bündnis kurz bevorstünde. Die Bezirksversammlung tagt am Donnerstag ab 18 Uhr.