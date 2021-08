Termin-Frust im Impfzentrum: Sind alle neuen Termine schon weg?

10.000 weitere Impftermine sollten ab Montag für die Prioritätsgruppe 3 zur Verfügung stehen. Das Problem: Die Termine werden nicht gleichzeitig, sondern in kleinen Häppchen freigeschaltet. Wer sich gleich am Montagmorgen in die Warteschlange der Hotline einreihte oder versuchte, online einen Termin zu buchen, scheiterte kläglich.

Einem MOPO-Leser wurde am Montagmorgen von einem Mitarbeiter der Hotline gesagt, dass noch gar keine Termine buchbar seien. Einer weiteren Leserin habe man erzählt, dass keine Termine mehr vorhanden sind und sie sich in den kommenden Tagen noch einmal melden solle. Die Terminsuche auf der Internetseite ergab: „Es wurden keine freien Termine in Ihrer Region gefunden. Bitte probieren Sie es später erneut.“

Hamburg: Impftermine werden nach und nach freigeschaltet

„Es läuft genau wie in den vergangenen Wochen und Tagen, es kommen immer mal wieder Termine rein“, sagt eine Sprecherin der Sozialbehörde auf MOPO-Nachfrage. „Sobald wieder Termine da sind, werden diese auch freigeschaltet.“ Man müsse immer wieder reinschauen oder sich bei der Hotline melden.

Dass die Termine nur häppchenweise herausgegeben werden, machte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) in der vergangenen Woche noch nicht deutlich. Da hieß es: „Mindestens 10.000 zusätzlich bereitgestellte Termine im Impfzentrum in den Messehallen können ab Montag gebucht werden“, so Leonhard zur „Welt“.

Hamburg: 10.000 Impftermine sollen noch kommen

Das Termin-Chaos gab es bereits bei der Prioritätsgruppe 2. Kaum wurde verkündet, dass jetzt alle mit hoher Priorität einen Impftermin buchen können, waren auch schon keine mehr verfügbar. Es hieß Geduld haben, immer wieder die Internetseite aktualisieren oder sich wieder hinten in die Warteschlange der Hotline hängen.

Hinzu kommt, dass einige sich Impfungen erschleichen, Hamburg meldete zuletzt knapp 2000 Impfvordrängler in einer Woche, die wiederum die Termine für die Menschen belegen, die laut Priorisierung an der Reihe wären. Doch nicht alle Vordrängler haben böse Absichten, Unwissenheit ist ein großes Problem. Für Verwirrung sorgt in Hamburg unter anderem, dass beispielsweise von Prio-Gruppe 3 nur ein Teil zum Impfen aufgerufen wurde.

Hamburg: Alle aus der Prio-Gruppe 3 müssen eine ärztliche Bescheinigung vorweisen

Die 10.000 Termine werden also durchaus noch kommen, nur nicht alle an einem Tag. Vorsorgemaßnahmen kann aber jeder schon jetzt treffen: Um in Hamburg in der Prioritätsgruppe 3 geimpft zu werden, benötigt man für einen Termin in den Messehallen eine Bescheinigung des Arztes über die jeweilige Krankheit oder Bescheinigungen des Arbeitgebers über die relevante Tätigkeit.

Hinzu kommt, dass jeder einen sogenannten Vermittlungscode benötigt, dieser kann online schon unabhängig von der derzeitigen Terminlage angefordert werden. Der Code kommt per Mail zusammen mit einem Button, über den man direkt einen Termin buchen kann (Anmerkung der Redaktion: Seit Montagmorgen funktioniert die Prüfung für einen Vermittlungscode nicht, nach Angaben der Hotline 116 117 solle man es in den kommenden Tagen immer wieder versuchen).

Hamburg: Weitere Termine für Prio-Gruppe 3 verfügbar

Zu den jetzt Aufgerufenen gehören laut der Impfverordnung des Bundes unter anderem Menschen mit Asthma bronchiale, einem Immundefizit oder einer HIV-Infektion, rheumatologischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Herzinsuffizienz, Arrhythmien, Schlaganfallpatienten, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Diabetes mellitus ohne Komplikationen oder Adipositas mit einem BMI über 30. (sr)

Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version hatten wir geschrieben, dass die Prioritätsgruppe 3 vollständig zum Impfen aufgerufen wurde, das ist jedoch noch nicht der Fall.