Der Hamburger Halbmarathon am Wochenende musste wegen Hitze abgesagt werden. Eine schwere Entscheidung, sagt der Mann, der sie treffen musste.

Am Sonntag wollten in Hamburg 24.000 Menschen den Hella-Halbmarathon laufen (Archivbild). picture alliance - HOCH ZWEI / Henning Angerer

Lange hatten die Veranstalter daran festgehalten, den 32. Hella Halbmarathon am Wochenende trotz der angekündigten extremen Hitze stattfinden zu lassen. Am Mittwoch kam dann doch die Absage – erstmals in der Geschichte des Laufs. 24.000 Läuferinnen und Läufer sind betroffen, dazu Helfer, Dienstleister und das Organisationsteam. Im MOPO-Interview spricht Veranstalter Steven Richter darüber, wie er diese Entscheidung getroffen hat, was sich künftig ändern soll – und welche Optionen die angemeldeten Läufer jetzt haben.

MOPO: Sie haben lange daran festgehalten, dass der Halbmarathon am Wochenende trotz Hitze stattfinden soll – und mussten nun doch absagen. Wann war Ihnen klar: Es geht einfach nicht?

Steven Richter: Wir haben tatsächlich erst am Mittwoch zum ersten Mal konkret über eine Absage gesprochen. Da haben wir als Team zum ersten Mal durchgespielt, was die Absage bedeuten würde. Es sind ja tausende Menschen betroffen: die 24.000 Läuferinnen und Läufer, Dienstleister, Helferinnen und Helfer … Am Ende haben wir entschieden, dass der Lauf nicht stattfinden kann.

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Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?

Extrem schwer. Es sind viele Tränen geflossen im Team, weil alle in den vergangenen Monaten wahnsinnig viel Arbeit in den Lauf gesteckt haben. Es war ein Schock, aber auch eine Last, die von einem abfällt. Wir standen natürlich unter enormem Druck, weil wir wussten, welche Verantwortung wir tragen.

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Größte Rolle hat die Wettervorhersage gespielt

War der öffentliche Druck auch der entscheidende Grund für die Absage?

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Nein. Die größte Rolle hat sicherlich gespielt, dass wir am Mittwoch die erste verlässliche Wettervorhersage bekommen haben. Wir hatten immer noch die Hoffnung, dass der Sonntag vielleicht doch kälter werden würde. Am Montag soll es ja direkt 15 Grad kälter werden. Aber das hat der Experte leider ausgeschlossen.

Steven Richter (35), Geschäftsführer der Firma „BMS – die Laufgesellschaft“. BMS Die Laufgesellschaft mbH

Im vergangenen Jahr gab es bei einem Lauf schwere medizinische Notfälle, zwei Menschen mussten reanimiert werden, ein Teilnehmer starb. Hat Sie das auch in der Entscheidungsfindung beeinflusst?

Natürlich, jeder Tote ist einer zu viel. Wir schauen uns die Zahlen jedes Jahr genau an und vergleichen sie mit ähnlichen Veranstaltungen. Dabei sehen wir keine auffällige Häufung. Unser Sanitätskonzept ist gut und wäre in diesem Jahr noch einmal deutlich aufgestockt worden. Aber wir tragen eine Mitverantwortung für unsere Läufer. Auch deshalb mussten wir diese Entscheidung treffen – mit allen Folgen.

Halbmarathon abgesagt: Schaden in sechsstelliger Höhe

Wie groß sind denn die Folgen für Sie, aus wirtschaftlicher Sicht?

Wir rechnen mit einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Es wird vermutlich drei bis fünf Jahre dauern, bis wir uns davon komplett erholt haben werden. Die meisten Kosten entstehen im Vorhinein. Wir hatten jetzt zum Beispiel drei Tonnen Bananen übrig. Die konnten wir immerhin noch an die Tafel, Kindergärten und Schulen spenden. Aber es gibt zum Glück auch vieles, das wir an einem neuen Termin wieder verwenden könnten: Schilder, Starterbeutel. T-Shirts. Da steht zum Glück nur das Jahr drauf und nicht das Datum.

Gibt es schon konkrete Pläne, wann und wie der Lauf nachgeholt werden soll?

Jetzt beginnt erst einmal die Terminfindung. Da spielen viele Dinge rein: die Stadt, die Flächen, andere Großveranstaltungen, Dienstleister. Wir wissen, dass es schwer wird, aber wir wollen allen Teilnehmenden möglichst schnell eine Lösung anbieten.

Lauf soll so nicht noch einmal stattfinden

Welche Optionen haben die Läufer denn jetzt?

Wir werden den Teilnehmenden anbieten, dass sie entweder den neuen Termin auswählen dürfen oder aber ihr Meldegeld inklusive Merchandising komplett wiederbekommen.

Der Lauf wurde jetzt zum ersten Mal abgesagt, aber auch in den vergangenen Jahren gab es schon Diskussionen, ob der Lauf wegen Hitze oder Unwetter stattfinden sollte. Ist ein Termin im Juni bei den steigenden Temperaturen noch zeitgemäß?

Wir haben ein paar Alternativszenarien im Kopf. Aber auch da müssen wir erst Gespräche mit allen Beteiligten führen und schauen, was überhaupt realisierbar ist. Klar ist: Der Lauf wird nicht noch einmal so stattfinden, wie zuletzt geplant, mit dem Datum und der Startzeit. Das wäre einfach zu riskant. Noch eine Absage können wir uns selbst nicht antun, und auch den Teilnehmenden nicht.