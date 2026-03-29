Die Amsinckstraße gilt als eine der Haupt-Blitzerfallen in Hamburg. Vor zwei Monaten wurde das Tempolimit auf der viel befahrenen Straße von Tempo 50 auf 30 herabgesetzt. Grund hierfür waren starke Frostschäden auf der Fahrbahn. Wenige Tage später kalibrierte die Stadt den dortigen Blitzer neu: Wie jetzt bekannt wurde, kamen in rund einem Monat bereits Bußgelder in einer Gesamthöhe von fast 270.000 Euro zusammen – und zumindest in einer Richtung müssen sich Autofahrer noch länger auf Tempo 30 einstellen.





