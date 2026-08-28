Die Grünen wollen Tempo 30 auf der Jarrestraße ausweiten. Zudem soll eine zusätzliche sichere Querungsmöglichkeit geschaffen werden.

Der Bereich der Jarrestraße, in dem die beiden Kitas und das Pflegeheim liegen, aus der Vogelperspektive. Google Maps

Die Grünen wollen die Tempo-30-Regelung auf der Jarrestraße ausweiten und eine zusätzliche sichere Querungsmöglichkeit schaffen. Der Grund: Gleich zwei Kitas und ein Pflegeheim liegen an der viel befahrenen Straße.

Die Grünen im Bezirk Nord fordern mehr Verkehrssicherheit auf der Jarrestraße in Winterhude. Die Bezirksfraktion will die bestehende Tempo-30-Strecke verlängern und außerdem prüfen lassen, ob zwischen Großheidestraße und Saarlandstraße eine zusätzliche Querungshilfe eingerichtet werden kann. Über die Forderungen soll der Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude am Montag (31. August) beraten.

„Wo besonders viele Kinder und ältere Menschen unterwegs sind, muss Verkehrssicherheit Vorrang haben“, sagt der Grünen-Bezirkspolitiker Thorsten Schmidt. Tempo 30 dürfe nicht enden, obwohl wenige Meter weiter die nächste Kita liege.

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Tempo 30 endet vor der Kita „Trompitas“

An der Jarrestraße liegen unter anderem die Elbkinder-Kita mit rund 190 Plätzen und die Kita „Trompitas“ mit rund 43 Plätzen. Im Bereich des Pflegeheims und der Elbkinder-Kita gilt bereits Tempo 30. Auf Höhe der Kita „Trompitas“ sind dagegen weiterhin 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Die Grünen wollen die Tempo-30-Strecke deshalb so verlängern, dass beide Kitas einbezogen werden.

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Auch bei den Querungsmöglichkeiten sieht die Fraktion Handlungsbedarf. Zwischen den Ampeln an der Großheidestraße und der Saarlandstraße liegen rund 450 Meter ohne weitere gesicherte Querung.

Die Grünen wollen prüfen lassen, ob dort beispielsweise ein Zebrastreifen eingerichtet werden kann. Davon könnte auch die Erreichbarkeit der Bushaltestelle Flüggestraße profitieren. (rei)