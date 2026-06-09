Tempo 20 und Fahrradstraße: Behörde stimmt Schleich-Plan für die Schanze zu

Auf der Schanze herrscht oft dichtes Gedränge. Jetzt hat die Verkehrsbehörde einer besonderen Neuordnung des Verkehrs zugestimmt.

In der Schanze könnte sich in Sachen Verkehrskonzept einiges ändern (Symbolbild). Foto: picture alliance / teutopress

Lieferverkehr, Poser, Lastenräder – dazwischen huschen Anwohner und Touristen über das Schulterblatt. Seit Jahren wird in der Bezirkspolitik darüber gestritten, wie der Verkehr in der Schanze neu geordnet werden soll. Jetzt hat die Verkehrsbehörde Tempo 30 und auch Tempo 20 grundsätzlich zugestimmt – und die Politik legt konkrete Vorschläge vor.

Laut Verkehrsbehörde fahren täglich rund 7700 Fahrzeuge über das Schulterblatt. Zwischen Max-Brauer-Allee und Neuer Pferdemarkt gilt wegen der Lärmbelastung bereits nachts Tempo 30.

Im vergangenen Jahr drängte die Altonaer Grünen-Fraktion erneut darauf, das Tempo in der Schanze weiter zu senken, und bat um Zustimmung der Verkehrsbehörde.

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Tempo 20 in der Schanze

Die Verkehrsbehörde beschreibt die Schanze als „Zentrum des urbanen Marktplatzes“. Das Schulterblatt sei überwiegend Wohngebiet und Nahversorgungszentrum – mit vielen Fußgängerinnen und Fußgängern, die die Straße queren.

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Nachts gilt in einem Abschnitt des Schulterblatts bereits Tempo 30 (Archivbild). Florian Quandt

Darum stimmt die Verkehrsbehörde einer Tempo-30-Zone im Schulterblatt zwischen Max-Brauer-Allee und Neuer Pferdemarkt zu. Auch gegen einen sogenannten „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ – also eine Tempo-20-Regelung – spricht aus ihrer Sicht grundsätzlich nichts.

Für Umsetzung und Finanzierung ist allerdings das Bezirksamt Altona zuständig. Deshalb bringt die Grünen-Fraktion kommenden Montag gemeinsam mit der CDU erneut einen konkreten Vorschlag in den Mobilitätsausschuss ein.

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Der Bezirk soll laut Antrag Folgendes prüfen:

Im Schulterblatt zwischen Rosenhofstraße und Juliusstraße/Susannenstraße einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich einzurichten;

Im Schulterblatt zwischen Juliusstraße/Susannenstraße und Schanzenstraße einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich einzurichten;

Im Schulterblatt an der Kreuzung Juliusstraße/Susannenstraße soll mindestens eine Ampel erhalten bleiben;

Im Schulterblatt einschließlich der Einmündung Rosenhofstraße bis Altonaer Straße/ Max-Brauer-Allee beziehungsweise bis nördlich der Eisenbahnbrücke eine Tempo-30-Zone einzurichten;

Prüfen, ob in der Juliusstraße und in der Susannenstraße eine Fahrradstraße eingerichtet werden kann;

Prüfen, ob in der Bartelsstraße, Eifflerstraße, Lerchenstraße (nördlich der Stresemannstraße), Lippmannstraße, Juliusstraße, Rosenhofstraße und in der Susannenstraße eine Tempo-20-Zone oder eine Fahrradzone eingerichtet werden können.



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Die Umgestaltung der Schanze stand 2025 noch im Arbeitsprogramm des Bezirksamts. Damals hieß es, dass das Projekt frühestens nach Abschluss des Verkehrsprojekts „freiRaum Ottensen“ angegangen wird – also frühestens Anfang 2028. Im aktuellen Arbeitsprogramm taucht die Schanze nicht mehr auf. Grüne und CDU wollen den Prozess nun beschleunigen.







