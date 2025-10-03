Ob Lastenräder, protzige Karren oder Lieferwagen: In den pulsierenden Straßen der Schanze treffen sie alle aufeinander – dazwischen huschen Anwohner, Gewerbetreibende und Touristen über das Kopfsteinpflaster. Schon vor Jahren gab es im Bezirk Altona Pläne gegen das Gedränge. Die Umsetzung lässt jedoch auf sich warten. Jetzt thematisieren die Grünen damalige Ideen wie Tempo 20 und stellen ganz konkrete Vorschläge für einen Verkehrsversuch zur Abstimmung.

