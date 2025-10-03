mopo plus logo
Schulterblatt

In der Schanze könnte sich in Sachen Verkehrskonzept einiges ändern (Symbolbild). Foto: picture alliance / teutopress

  • Sternschanze

paidTempo 20 und Einbahnstraßen: Kommt jetzt der Schleich-Plan für die Schanze?

Ob Lastenräder, protzige Karren oder Lieferwagen: In den pulsierenden Straßen der Schanze treffen sie alle aufeinander – dazwischen huschen Anwohner, Gewerbetreibende und Touristen über das Kopfsteinpflaster. Schon vor Jahren gab es im Bezirk Altona Pläne gegen das Gedränge. Die Umsetzung lässt jedoch auf sich warten. Jetzt thematisieren die Grünen damalige Ideen wie Tempo 20 und stellen ganz konkrete Vorschläge für einen Verkehrsversuch zur Abstimmung.

