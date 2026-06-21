Temperaturen werden krass: Hamburg droht der Hitze-Hammer!

Am Wochenende ist es in Hamburg bereits richtig heiß. Doch damit ist es noch lange nicht vorbei: Für die letzte Juni-Woche werden hohe Temperaturen erwartet.

Ob es kommende Woche am Jungfernstieg wohl wieder so heiß wird wie hier im Juli 2022? Florian Quandt

Mit bis zu 32 Grad wurden am Samstag in Hamburg bereits hochsommerliche Temperaturen gemessen. Am Sonntag wird die 30-Grad-Marke zwar nicht geknackt, dafür klettern die Temperaturen in der kommenden Woche nochmal weiter nach oben.

Obwohl sie sich in einigen Punkten nicht ganz einig sind, in einem stimmen die Wettermodelle überein: Es wird heiß in der letzten Juni-Woche in Hamburg. Die Modelle ICON und ICON-EU sehen für Montag Höchstwerte zwischen 26 und 28 Grad. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von bis zu 28 Grad.

In der Nacht zu Montag können die Norddeutschen sich aber auf eine kleine Abkühlung freuen: Laut DWD sinken die Temperaturen auf 11 bis 15 Grad.

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Mitte und Ende der Woche wird es heiß in Hamburg

Auch in der Nacht zu Dienstag liegen die Tiefstwerte bei 11 bis 15 Grad, der Wind ist schwach. Tagsüber kratzt Hamburg laut DWD an der 30-Grad-Marke, auch ICON und ICON-EU sagen 27 bis 29 Grad voraus.

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Die Nacht zu Mittwoch wird wärmer: Bei einem oft klaren Himmel gehen die Temperaturen nur noch auf 16 Grad runter. Für die Wochenmitte sind die globalen Mittelfristmodelle ECMWF und GFS genauer, die den massiven Warmlufteinstrom aus Süden erfassen und sich über einen Hitzepeak einig sind: 29 bis 31 Grad soll es am Mittwoch geben, auch der DWD prognostiziert bis zu 31 Grad. Am Donnerstag sprechen die globalen Modelle sogar von 32 bis 34 Grad, auch in der Nacht geht es laut DWD nur noch auf 17 Grad runter.

Für Freitag weichen die Prognosen schon stärker voneinander ab, wie es bei Extremwetterlagen üblich ist: Der letzte Tag der Arbeitswoche soll zum absoluten Hitze-Höhepunkt werden, mit bis zu 37 Grad laut ECMWF und GFS. Der DWD bleibt etwas zurückhaltender und prognostiziert Höchstwerte im Bereich der niedrigen 30 Grad.

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Für das kommende Wochenende rechnet das ECMWF damit, dass die Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 34 Grad auch in Hamburg anhält. Das GFS hingegen deutet bereits den Durchzug einer Kaltfront mit Schauern und Gewittern an. Auch der DWD erwartet eine steigende Niederschlagswahrscheinlichkeit. Allerdings sind diese Angaben wie alle Wettervorhersagen über drei Tage hinaus sehr unsicher.

Wetterwarnungen, beispielsweise vor Hitze und Unwettern, hält der Deutsche Wetterdienst in den kommenden Tagen übrigens nicht für Hamburg bereit.