Temperatur verdreifacht sich: Jetzt gibt der Frühling richtig Gas!

Sie ist wieder da! Nach dem letzten Knaller-Wochenende, an dem in Hamburg schon eifrig Eis in der Sonne geschleckt wurde, feiert die Sonne nach einer grauen Regenwoche ab Freitagnachmittag ihr warmes Comeback.

Die beste Nachricht vorweg: Der Freitag ist wohl vorerst der letzte Tag mit dichten Wolken, bereits nachmittags soll es auflockern – Sonnenstrahlen inklusive! Dies bestätigte ein Metereologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es bleibt aber weiter frisch: Die Temperaturen klettern nicht höher als 5 bis 6 Grad.

Auch am Sonnabend und Sonntag soll es dann Sonne satt geben – und auch die Temperaturen klettern. Bis zu 11 Grad sind möglich – etwas weniger als am vergangenen Wochenende: Hier schnellten die Thermometer bereits auf frühlingshafte 15 Grad.

In der kommenden Woche wird dann sogar nochmal eine Schippe draufgelegt: Es wird jeden Tag ein bisschen wärmer, am Mittwoch sind sogar bis zu 16 Grad möglich – dreimal so viel am noch am Freitag. Was für Aussichten!